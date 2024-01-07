Член Республиканской партии от штата Луизиана, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что администрации президента США Джо Байдена следует пояснить, в чем заключается стратегия Соединенных Штатов в отношении Украины. В интервью 7 января телекомпании CBS он отметил, что от этого будет зависеть дальнейшая поддержка Киева.

Джонсон подчеркнул, что республиканцы, выступающие против выделения нового финансирования Украине, посылают Белому дому четкий «сигнал о том, что администрация президента не говорит с американцами начистоту».

«Чего мы добиваемся на Украине? Какова наша стратегия? Какую цель мы преследуем? Как мы будем осуществлять контроль над этими драгоценными средствами налогоплательщиков?» — заявил спикер.

Он напомнил, что госдолг США превышает $34 трлн, а в случае выделения дополнительных средств Киеву он начнет увеличиваться еще больше. По словам Джонсона, он уже отправлял запрос в администрацию, но не получил никакого ответа.

В этот же день бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что власти США и президент Украины Владимир Зеленский оторваны от реальности. Он выразил мнение, что правда для американской власти не имеет никакого значения.

До этого, 4 января, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, однако уровень этой поддержки будет не таким, каким был в 2022–2023 годах.

3 января глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. Тогда же бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что Запад не вооружает Украину должным образом.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.