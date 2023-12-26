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Политолог заявил о возросшей усталости Запада от Украины

Политолог Кортунов: усталость Запада от Украины становится всё более явной
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Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert
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Усталость в отношении конфликта на Украине на Западе становится всё более явной. Об этом 26 декабря на круглом столе на тему «Ближний Восток: итоги 2023 года» в пресс-центре МИЦ «Известия» заявил научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Усталость в отношении Украины — это фактор, который становится всё более явным. Мы это видим по тем комментариям, которые делаются в западных СМИ, по отдельным заявлениям западных политиков, ну и в каком-то смысле каждый новый конфликт немножко двигает предыдущий на задний план», — сказал Кортунов.

Политолог добавил, что данный конфликт имеет смысл рассматривать в более широком плане, поскольку для многих государств Глобального Юга реакция американского руководства на противостояние уже в секторе Газа является подтверждением лицемерия и двойных стандартов.

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Ранее в этот день канал CNBC​​​​​ сообщил, что если западные страны перестанут поддерживать Украину, то начало переговоров с Россией будет неизбежно. Отмечалось, что очередной год конфликта истощил военные ресурсы западных стран, что привело к уменьшению политических аппетитов к поставке оружия Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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