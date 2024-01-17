В Германии ответили на вопрос об экстрадиции украинских призывников

Экстрадиция недопустима, согласно позиции Федерального суда Германии, в случаях если она может привести к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу в условиях, когда возможный отказ от службы будет означать наказание. Таким образом парламентский статс-секретарь минюста ФРГ Бенджамин Штрассер ответил на вопрос депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Уве Шульца об экстрадиции на Украину мужчин призывного возраста.

В парламентском запросе Шульц спрашивал, выдаст ли федеральное правительство Германии трудоспособных украинцев в возрасте от 25 до 60 лет в случае отказа от добровольного «приглашения» министра обороны Украины Рустема Умерова для участия в боевых действиях на Украине. В случае положительного ответа он уточнял, на какую правовую основу в таком случае федеральное правительство будет опираться.

Штрассер напомнил, комментируя этот парламентский запрос, что правовой основой принятия решения о допустимости экстрадиции является Европейская конвенция о выдаче и Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, которые не применимы к военным преступлениям.

«Кроме того, если это не было военным преступлением, необходимо также принять во внимание решение Федерального суда <...>, согласно которому основное право на отказ от военной службы с оружием <...> оправдывает недопустимость экстрадиции, если она приведет к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу с оружием сразу после отбытия наказания за преступление, влекущее выдачу, не имея возможности заранее покинуть страну и, если она откажется от этой службы по соображениям совести, ей грозит наказание», — цитирует парламентского статс-секретаря Lenta.Ru.

Ранее, 14 января, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что страна не будет экстрадировать украинских мужчин мобилизационного возраста.

11 января президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за рубежом украинцев призывного возраста вернуться в страну, передает НСН.

25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.

До этого, 22 декабря, о своем намерении не выдавать украинских мужчин заявила и ФРГ. Министр юстиции страны Марко Бушман заявил, что Германия не собирается никого принуждать идти на военную службу. По его словам, немецкие власти хотят, чтобы как можно больше беженцев с Украины трудоустроились и получали меньше пособий от государства.

Месяцем ранее, 22 ноября, Молдавия также высказалась против депортации военнообязанных украинцев. По словам пресс-секретаря молдавского МИДа Игоря Захарова, между Кишиневом и Киевом нет соглашения об экстрадиции украинцев призывного возраста.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что все без исключения украинцы должны участвовать в вооруженном конфликте с Россией. Он сказал, что планируемая украинским президентом мобилизация 500 тыс. человек может занять до года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.