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Молдавия отказалась выдавать Украине уклоняющихся от призыва в армию беженцев

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Молдавия не будет выдавать Украине беженцев, уклоняющихся от призыва на военную службу, заявил 21 ноября Radio Moldova пресс-секретарь молдавского МИДа Игорь Захаров.

«На сегодняшний день ни один гражданин, достигший призывного возраста или достигший призывного возраста в ближайший период, не был и не будет выдан Украине», — заявил он.

По словам дипломата, между Кишиневом и Киевом нет соглашения об экстрадиции украинцев призывного возраста. Кроме того, украинская сторона не обращалась с подобными просьбами, заявил Захаров.

«Так что ни негласного, ни официального соглашения с украинской стороной на этот счет нет», — резюмировал он.

Ранее, 13 сентября, сообщалось, что Чехия также не будет высылать из страны украинцев, подлежащих призыву в армию. До этого, 7 сентября, выдавать Украине мужчин-призывников отказалась Австрия.

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21 ноября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские вооруженные силы только с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники. За день до этого директор СВР РФ Сергей Нарышкин рассказал, что США и Великобритания ориентирует украинское руководство на максимальную активизацию мобилизации для восполнения больших потерь украинской армии.

8 ноября Верховная рада поддержала законопроекты президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. До этого, 25 октября, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине может быть усилена в том числе из-за потерь на фронте.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

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