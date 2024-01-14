Эстония отказалась выдавать военнообязанных украинцев

Эстония не будет экстрадировать украинских мужчин мобилизационного возраста. Об этом 14 января сообщила премьер-министр страны Кая Каллас.

«С нашей точки зрения, они имеют право находиться здесь, если соблюдают установленные правила. Как только они прибыли сюда, Евросоюз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их экстрадиции», — заявила она в интервью The Kiev Independent.

Также она подчеркнула, что вернуть украинских мужчин на родину для участия вооруженном конфликте — исключительно задача Киева. По словам чиновницы, в Киеве могут попросить своих граждан приехать на Украину.

Как передает эстонское издание Err, президент Украины Владимир Зеленский косвенно поднимал вопрос о депортации граждан Украины на встрече с Каллас в Таллине на минувшей неделе. Тогда эстонский премьер также ответила украинскому лидеру категорическим отказом. Зеленский на пресс-конференции после встречи заявил, что у него «есть вопросы» к тем, кто покинул Украину и не платит налоги. Он подчеркнул, что «это касается этики и морали». Президент Украины указал, что граждане страны нужны на передовой или для финансовой поддержки армии, так как «на одного военного необходимо шесть-восемь налогоплательщиков».

25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.

До этого, 22 декабря, о своем намерении не выдавать украинских мужчин заявила и ФРГ. Министр юстиции страны Марко Бушман заявил, что Германия не собирается никого принуждать идти на военную службу. По его словам, немецкие власти хотят, чтобы как можно больше беженцев из Украины трудоустроилось и получали меньше пособий от государства.

Месяцем ранее, 22 ноября, Молдавия также высказалась против депортации военнообязанных украинцев. По словам пресс-секретаря молдавского МИДа Игоря Захарова, между Кишиневом и Киевом нет соглашения об экстрадиции украинцев призывного возраста.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что все без исключения украинцы должны участвовать в вооруженном конфликте с Россией. Он сказал, что планируемая украинским президентом мобилизация 500 тыс. человек может занять до года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.