Германия не будет выдавать Украине граждан, подлежащих призыву на военную службу. Об этом 22 декабря заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

«Мы не будем сейчас принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли», — заявил он агентству DPA.

По его словам, власти Германии хотят, чтобы как можно больше беженцев из Украины трудоустроилось и получало меньше пособий от государства.

Ранее в этот день депутат бундестага от партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что власти Германии должны поддержать мобилизацию граждан Украины, уехавших из своей страны в ФРГ. По его данным, на территории страны находится около 200 тыс. годных к военной службе украинцев. В этой связи Кизеветтер призвал правительство помочь Украине призвать их на военную службу.

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о намерении призвать к военной службе уехавших из страны граждан. По его словам, все мужчины от 25 до 60 лет должны получить приглашения явиться в призывные пункты.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что все без исключения украинцы должны участвовать в вооруженном конфликте с Россией. Он сказал, что планируемая украинским президентом Владимиром Зеленским мобилизация 500 тыс. человек может занять до года.

20 декабря в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что после принятия законопроекта о мобилизации работодателей могут обязать лично привозить военнообязанных в военкоматы.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.