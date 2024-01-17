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Кандидат в президенты США Ректенвальд назвал Байдена некомпетентным

Кандидат в президенты США Ректенвальд: Байден некомпетентен и несамостоятелен
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Фото: ТАСС/Stephanie Scarbrough
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Основные претензии граждан Соединенных Штатов к действующему президенту страны Джо Байдену заключаются в его некомпетентности и отсутствии самостоятельности. Об этом 17 января заявил кандидат в президенты США от Либертарианской партии Майкл Ректенвальд.

Свою оценку американской политической действительности он озвучил в программе «Главное» Пятого канала, выпуск которой выйдет в эфир в воскресенье, 20 января, в 00:00.

«Настоящая претензия к Байдену заключается в том, что он просто штампует всё, что хотят сделать неоконсерваторы-сионисты. Точно так же у него нет собственной реальной политики. Он просто штамп. Таким образом, наши претензии к нему заключаются в полной некомпетентности и полном отсутствии реальной цели, кроме той, которую хотят от него эти влиятельные игроки», — считает Ректенвальд.

Кроме того, он указал на серьезные проблемы экономики США, связанной с госдолгом более чем в $34 трлн в результате печати денег Федеральной резервной системой (ФРС) и займов данных средств правительству.

По мнению кандидата в президенты, в настоящий момент указанная ситуация вышла из-под контроля, и ей необходимо положить конец. В этой связи Ректенвальд выразил мнение, что США следует избавиться от ФРС и разрешить использование альтернативных валют.

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Накануне экс-президент США Дональд Трамп по итогам кокусов (формы внутрипартийного отбора для последующего участия в выборах) набрал 51% голосов. Второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис (21%), а третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%).

Бизнесмен Вивек Рамасвами, получив 8% голосов, заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, и призвал сторонников поддержать Трампа. Так же поступил и губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон.

В тот же день Трамп в очередной раз высмеял Байдена, сравнив в социальных сетях Белый дом с домом престарелых. Кроме того, на выступлении перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир он подчеркнул несостоятельность своего оппонента.

В начале декабря 2023 года The Wall Street Journal сообщила, что Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего Байдена к власти придет 47-й президент США. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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