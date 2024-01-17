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Эксперт оценил идею ввести для организаций штрафы за утечку данных россиян

Ульянов: компенсации за утечку данных должны быть соразмерными последствиям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Компенсации за утечку данных россиян должны быть адекватными и соразмерными возможным последствиям, считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Об этом он рассказал «Известиям» 17 января.

Ранее в этот день сообщалось, что, согласно данным сервиса DLBI, в 2023 году произошло более 290 утечек, в результате которых злоумышленники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн e-mail-адресов российских пользователей. При этом для повышения безопасности личных данных в РФ предложили ввести оборотные штрафы за утечку. В Минцифры заявили «Известиям», что поддерживают инициативу введения оборотных штрафов за утечки персональных данных, в том числе с применением механизма компенсации для пострадавших от таких сливов.

«Нормальные инициативы. Здравые по задумке, но важно, как это будет реализовано практически. Так, чтобы не стало инструментом давления на бизнес, нечистоплотной конкуренции. В свою очередь, компенсации за утечку должны быть адекватными и соразмерными возможным последствиям, а сам механизм возмещения не слишком обременительным для пострадавших людей, но исключающим злоупотребления», — отметил аналитик Ульянов.

Он напомнил, что утечки опасны неправомерным использованием скомпрометированной информации. Украденные персональные данные мошенники часто используют, чтобы втереться в доверие и заставить жертву совершить какое-то действие, например перевести деньги, установить какую-то программу или выдать информацию, которая позволит злоумышленникам монетизироваться, добавил эксперт.

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Ранее, 11 января, директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова, говоря об утечке данных, рассказала, что всё чаще жертвами киберпреступников становятся представители малого и среднего бизнеса. Главная причина такого пристального внимания хакеров к МСП — их слабая защищенность, объяснила она.

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