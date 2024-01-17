Эксперт оценил идею ввести для организаций штрафы за утечку данных россиян

Компенсации за утечку данных россиян должны быть адекватными и соразмерными возможным последствиям, считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Об этом он рассказал «Известиям» 17 января.

Ранее в этот день сообщалось, что, согласно данным сервиса DLBI, в 2023 году произошло более 290 утечек, в результате которых злоумышленники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн e-mail-адресов российских пользователей. При этом для повышения безопасности личных данных в РФ предложили ввести оборотные штрафы за утечку. В Минцифры заявили «Известиям», что поддерживают инициативу введения оборотных штрафов за утечки персональных данных, в том числе с применением механизма компенсации для пострадавших от таких сливов.

«Нормальные инициативы. Здравые по задумке, но важно, как это будет реализовано практически. Так, чтобы не стало инструментом давления на бизнес, нечистоплотной конкуренции. В свою очередь, компенсации за утечку должны быть адекватными и соразмерными возможным последствиям, а сам механизм возмещения не слишком обременительным для пострадавших людей, но исключающим злоупотребления», — отметил аналитик Ульянов.

Он напомнил, что утечки опасны неправомерным использованием скомпрометированной информации. Украденные персональные данные мошенники часто используют, чтобы втереться в доверие и заставить жертву совершить какое-то действие, например перевести деньги, установить какую-то программу или выдать информацию, которая позволит злоумышленникам монетизироваться, добавил эксперт.

Ранее, 11 января, директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова, говоря об утечке данных, рассказала, что всё чаще жертвами киберпреступников становятся представители малого и среднего бизнеса. Главная причина такого пристального внимания хакеров к МСП — их слабая защищенность, объяснила она.