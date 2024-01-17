Суд в Москве оштрафовал Amazon на 200 млн рублей

Мировой суд в Москве назначил американской компании Amazon штраф в размере 200 млн рублей за то, что она не открыла представительство в России. Об этом 17 января сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Amazon признан виновным в совершении административного правонарушения» — передает корреспондент.

Уточняется, что компания получила наказание по ч. 2 ст. ст. 13.49 (осуществление иностранным юрлицом деятельности в интернете на территории РФ без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций, либо без создания филиала, или открытия представительства, или учреждения российского юрлица).

Представитель компании в судебном заседании участия не принимал, однако уведомление на двух языках, русском и английском, было направлено привлекаемому лицу.

Закон «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России» был принят в 2021 году и вступил в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, зарубежные фирмы обязаны открывать свои филиалы, представительства или любое другое юридическое лицо в РФ, если их сайты в сутки посещает более 500 тыс. человек.

Компании, которые отказались выполнять требования, могут получить запрет на распространение рекламы о сайте или на нем самом, принимать платежи. Также суд может частично или полностью ограничить доступ к ресурсу. В первоначальный список вошли 13 иностранных компаний, а позже Amazon Web Services и другие иностранные организации.

Ранее, 17 октября, по идентичной причине компания Zoom получила штраф на 115 млн рублей. Тогда данный протокол рассматривался в суде впервые.