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Наказательный жест: 11 иностранных хостинг-провайдеров попали под штрафы в РФ

Может ли их заблокировать Роскомнадзор и как это повлияет на потребителей
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Иностранным хостинг-провайдерам впервые выставлены штрафы за нарушение российского закона «о приземлении». Он обязывает компании создать представительства в РФ или учредить юрлицо. Роскомнадзор составил протоколы в отношении 11 компаний, самая известная из которых Amazon, сообщили «Известиям» в ведомстве. По закону им грозит взимание от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки компании. При этом блокировать доступ к таким серверам Роскомнадзор не будет — на их мощностях размещается много российских сайтов и это создало бы большие проблемы пользователям, полагают эксперты.

Первые протоколы

Хостинг-провайдеры предоставляют сайтам мощности сервера для размещения данных и обеспечивают быструю работу ресурсов. Иностранным хостинг-провайдерам, чтобы выполнить закон «о приземлении», необходимо открыть на территории России представительство, разместить форму обратной связи для граждан РФ и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. В связи с тем что они продолжают работу, не выполняя требования, ведомство составило 11 первых административных протоколов.

В частности, меры приняты в отношении трех компаний из Германии — Ionos, Hetzner, Kamatera, и восьми из США — Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, DreamHost, GoDaddy.com, Bluehost, Amazon Web Services, DigitalOcean, пояснили «Известиям» в Роскомнадзоре. Решение основывалось на ч.2 ст.13.49 КоАП РФ «О неисполнении обязанностей, предусмотренных законом о деятельности иностранных лиц в сети интернет».

По законодательству юридические лица хостинг-провайдеров могут получить штрафы от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки, которую получили от реализации всех товаров, за календарный год. Суммы взысканий назначит суд.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ранее Роскомнадзор уже принимал решение о применении мер понуждения в отношении указанных компаний. Так, например, поисковые системы информировали о нарушении провайдерами хостинга закона. Был установлен запрет на поисковую выдачу сайтов, но штрафы тогда не выписали.

— Помимо этого, вступил в силу закон, регламентирующий работу провайдеров хостинга. Организациям, которые не будут включены в реестр провайдеров, с 1 февраля 2024 года будет запрещено оказывать услуги хостинга на территории России, — пояснили «Известиям» в ведомстве.

Согласно данным ресурса «Домены России» на ноябрь 2023 года, у отечественных хостингов зарегистрировано более 2,2 млн доменов, у Германии — более 76 тыс., у США — более 39 тыс., у Франции — более 22 тыс.

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Меры для стимула

Блокировка иностранных хостинг-провайдеров с суточной аудиторией более полумиллиона пользователей РФ — крайняя мера, в законе «о приземлении» есть и другие способы понуждения. Например, запрет на рекламу, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денежных средств, отметили в Роскомнадзоре. Также возможно и применение технологических мер — замедление трафика или полная блокировка ресурса на территории России, добавили в службе.

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Фото: Getty Images/KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, Роскомнадзор не заблокирует зарубежные хостинги, потому что это невыгодно российской стороне. Штрафы со стороны ведомства он назвал мерами стимула для российских владельцев сайтов.

— Не уверен, что с иностранных компаний получится взыскать эти штрафы. Это условная мера, скорее, показательная история, чтобы они ухудшили работу с российскими компаниями и для нашего крупного бизнеса был бы стимул переехать на отечественный хостинг, — отметил эксперт.

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По словам директора по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карена Казаряна, блокировка крупных хостинг-провайдеров чревата падением ни к чему не причастных сервисов, которые на них размещаются.

На сегодняшний день пользоваться услугами иностранных хостинг-провайдеров могут любые российские ресурсы и этот процесс никак не ограничивается, сами хостинги по-прежнему доступны, отметил депутат Госдумы Антон Немкин.

компьютер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Другой вопрос, насколько это рациональное решение при условии того, что в любой момент зарубежные хостинги могут просто прервать сотрудничество и закрыть доступ к ресурсу, — пояснил он. — В таком случае владелец теряет доступ к своему сайту на неопределенный срок, пока его не получится воссоздать, — в случае отсутствия резервной копии это всегда небыстрый процесс.

Плюсы отечественных провайдеров, по его мнению, очевидны: во-первых, все данные хранятся на территории России с соблюдением законодательства, а значит, утечки им не страшны, во-вторых, это бесспорная надежность и устойчивость работы ресурсов.

Несмотря на это, уровень доверия людей к иностранным хостингам не упадет, считает Владимир Зыков, так как российские компании и стартапы хотят работать не только в РФ, но и в других странах. Именно это является плюсом для владельцев сайтов — им зачастую проще использовать тот же Amazon, который работает стабильно во всех странах.

С блокировкой зарубежных хостингов всё достаточно просто — как только доступ к ним будет снижен, клиенты сами разбегутся, резюмировал руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

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