Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Белгородской областью. Об этом в среду, 17 января, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в районе поселка Дружба. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений не обнаружено, добавил Гладков.

В Министерстве обороны России добавили, что над Белгородской областью около 12:00 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением дрона по объектам на территории страны.

17 января мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности. Граждан призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Гладков позднее сообщил, что в регионе сработала система ПВО, сбито семь дронов. В Белгородском районе повреждены остекление в жилом доме и кровля, также произошло возгорание хозяйственной постройки, в одном из поселков зафиксировано отключение электричества.

16 января президент России Владимир Путин назвал варварством удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в РФ. По его словам, украинские военные обстреливают российские приграничные территории, чтобы отвлечь внимание от провала своего контрнаступления.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.