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В деле блогера Шабутдинова появилось 12 новых эпизодов

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В уголовном деле против блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова появилось 12 новых эпизодов. Об этом 17 января сообщил источник «Известий».

«Заявления на Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева написали еще 12 человек. Все они — жительницы Москвы и Московской области. Материалы приобщили к делу», — рассказал собеседник.

Подавшие новые заявления купили у блогера дорогостоящий курс, надеясь получить высокие результаты, однако после перевода средств девушки были обмануты.

Уточняется, что Шабутдинов и Алексеев, исполнительный директор АНО «Центр развития предпринимательства +», убеждали пострадавших в результативности программы и заключали с ними договор на оказание образовательных услуг. Однако, как отмечает источник, «блогер и его сообщник заведомо не собирались оказывать образовательные услуги».

Как сообщает собеседник, женщины перевели Шабутдинову от 52 тыс. до 400 тыс. рублей в зависимости от тарифа.

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Аяза Шабутдинова задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Он предлагал людям купить вебинары, тренинги, марафоны. Шабутдинов утверждал, что после прохождения его обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес.

4 ноября Шабутдинова арестовали до 16 декабря по подозрению в мошенничестве. Следствие настаивало на заключении под стражу фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему покинуть Россию.

12 декабря Таганский суд Москвы продлил Шабутдинову арест на два месяца, он пробудет в СИЗО до 16 февраля 2024 года. В свою очередь адвокаты блогера в ходе заседания просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог в размере 50 млн рублей. Защита блогера заявила о намерении обжаловать это решение.

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