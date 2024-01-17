Четверо пострадавших при крушении вертолета в Киргизии находятся в реанимации
Четверо пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Бишкеке находятся в реанимации. Об этом в среду, 17 января, сообщили «РИА Новости» в минобороны Киргизии.
«В результате крушения вертолета один военнослужащий погиб, восемь человек пострадали. Четверо находятся в реанимации, один из них крайне тяжелый», — говорится в сообщении.
Как уточняется, еще четыре человека находятся в состоянии средней тяжести.
Об инциденте стало известно ранее в этот день. Воздушное судно потерпело крушение в 10:55 (07:55 мск). По предварительным данным, в результате произошедшего погиб один человек, еще восемь пострадали. Вертолет совершал учебно-тренировочный полет.