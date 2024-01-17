ВС РФ пресекли попытки ВСУ усилить свои позиции на южнодонецком направлении
Российские военнослужащие пресекли три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить свои передовые позиции на южнодонецком направлении. Об этом 17 января сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-центра Восточной группировки российских войск Александр Гордеев.
Он продолжил, что бомбардировочная авиация, а также реактивная и ствольная артиллерия ликвидировала ротный командный пункт, пять пунктов временной дислокации и четыре пункта управления беспилотной авиацией противника на этом направлении.
Гордеев подчеркнул, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении.
В этот же день Минобороны РФ сообщило, что расчеты подразделений артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные ВСУ на опорных пунктах на южнодонецком направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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