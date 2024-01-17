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ВС РФ пресекли попытки ВСУ усилить свои позиции на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военнослужащие пресекли три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить свои передовые позиции на южнодонецком направлении. Об этом 17 января сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-центра Восточной группировки российских войск Александр Гордеев.

Он продолжил, что бомбардировочная авиация, а также реактивная и ствольная артиллерия ликвидировала ротный командный пункт, пять пунктов временной дислокации и четыре пункта управления беспилотной авиацией противника на этом направлении.

Гордеев подчеркнул, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении.

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В этот же день Минобороны РФ сообщило, что расчеты подразделений артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные ВСУ на опорных пунктах на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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