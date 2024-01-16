Германия потратит €7 млрд на военные поставки Украине в 2024 году

Германия в 2024 году окажет Украине военную помощь на общую сумму в более чем €7 млрд. Об этом 16 января сообщила пресс-служба немецкого правительства.

Отмечается, что во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого стороны обсудили продолжение помощи киевскому режиму и ситуацию в ближневосточном регионе. В частности, Шольц и Байден выразили согласие на необходимость в продолжении финансовой, военной и гуманитарной поддержки украинского государства.

«В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем €7 млрд», — говорится в сообщении.

Ранее, 9 января, британская газета The Telegraph сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц раздражен малыми объемами помощи Украине от стран Европейского союза (ЕС). При этом авторы материала отмечают, что Берлин, несмотря на свою раннюю позицию по конфликту на Украине, стал вторым по величине международным союзником Киева.

В этот же день немецкий журнал Focus сообщил, что Берлин вскоре может понести наибольшие потери в конфликте на Украине после самого Киева. Так, ФРГ среди прочего уже лишилась долгосрочных и надежных поставок недорогого газа из России, а также потеряла восточноевропейский рынок.

Накануне, 8 января, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек Германии «майдан» из-за спонсирования Украины. Он подчеркнул, что налоговые субсидии для немцев прекратились, в то время как финансирование Киева только растет, что может привести к повторению украинского сценария в Германии. Медведев также выразил предположение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не продержится долго на своем посту в таком случае.

Полковник армии ФРГ Ральф Тиле 26 декабря рассказал, что материально-техническое состояние Вооруженных сил Германии ухудшилось за последние два года. По его мнению, в начале спецоперации России на Украине запасы бундесвера были небольшими, теперь же они «пустые».

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.