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Берлин после Киева понесет крупнейшие потери в конфликте на Украине

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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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После Украины Германия вскоре может стать и уже является самым большим проигравшим в украинском конфликте. Об этом 9 января пишет немецкий журнал Focus.

«Никто в Германии не должен удивляться, если в один прекрасный день на доске объявлений больше не будет сообщений о победах из Киева, даже фальшивых», — пишут журналисты.

Также они отмечают, что самая западная точка Украины находится менее чем в 10 часах езды от Берлина, а «Российская армия с непоколебимой решимостью пробивает себе дорогу вперед», пока американские наемники «уходят с европейского поля боя». В то же время через несколько недель будет израсходована последняя часть утвержденных конгрессом США средств, выделенных на помощь Украине, подчеркивается в публикации.

Помимо этого, из-за ухудшения отношений с Москвой Берлин лишился долгосрочных и надежных поставок недорогого газа. В 2020 и 2021 годах 65% импортируемого в Германию газа поступали из России. Германия потеряла восточноевропейский рынок. В период расцвета германо-российских экономических отношений объем торговли составлял более €80 млрд, или 4% от внешней торговли, сообщают журналисты.

«Берлин теряет безопасность, процветание и репутацию в мире в результате своего военного вмешательства», — добавили в издании.

Из-за геостратегической переориентации Вашингтона Берлину придется значительно увеличить свой военный бюджет. Германия неспособна защитить себя в данный момент, а увеличение оборонного бюджета обострит внутренние разногласия в стране, отмечают в издании.

Также журналисты заметили, что в случае прекращения финансирования со стороны Вашингтона Берлину придется потратить около 16% своего федерального бюджета на 2024 год, чтобы украинская армия была в состоянии обороняться, иначе военное поражение Киева неизбежно, пишет журнал.

«Германия должна приспособиться к жизни по соседству с Россией — без американской опеки. Это означает, что необходимо пересмотреть внешнюю политику и политику безопасности», — заключили авторы статьи.

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Ранее в этот день зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек Германии «майдан» из-за спонсирования Украины. Он подчеркнул, что налоговые субсидии для немцев прекратились, в то время как финансирование Киева только растет, что может привести к повторению украинского сценария в Германии. Медведев также выразил предположение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не продержится долго на своем посту в таком случае.

Депутат парламента Германии Маттиас Моосдорф 9 января в интервью «Известиям» заявил, что санкции Евросоюза (ЕС) против России бьют главным образом по экономикам западных стран. Он рассказал, что фактические издержки от санкций для ЕС уже, вероятно, превысили €500 млн.

Полковник армии ФРГ Ральф Тиле 26 декабря рассказал, что материально-техническое состояние Вооруженных сил Германии ухудшилось за последние два года. По его мнению, в начале спецоперации России на Украине запасы бундесвера были небольшими, теперь же они «пустые».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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