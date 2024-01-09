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В бундестаге заявили о потере €500 млн из-за санкций ЕС

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Фото: Global Look Press/Esma Cakir
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Санкции Евросоюза (ЕС) против России бьют главным образом по экономикам западных стран. Об этом сказал в интервью «Известиям» депутат парламента Германии Маттиас Моосдорф.

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«Санкции затрагивают только Запад. В самой России они укрепляют менталитет «осажденной крепости». Фактические издержки от санкций для ЕС уже, вероятно, превысили €500 млн», — отметил депутат.

Политик добавил, что нельзя выиграть в прямом противостоянии с ядерной державой. Он подчеркнул, что это «просто смешно и было обречено с самого начала».

При этом Германия оплачивает половину всей помощи ЕС в адрес Украины, заявил 6 января министр финансов ФРГ Кристиан Линдер. Также он высказал мысль, что другие обеспеченные страны объединения должны прикладывать больше усилий для оказания поддержки киевскому режиму.

В середине декабря 2023 года Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций, направленный против алмазной промышленности России, газового сектора, а также предусматривающий персональные ограничения.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Маттиаса Моосдорфа «Известиям»:

«Фактические издержки от санкций для ЕС уже превысили €500 млн»

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