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The Telegraph рассказала о раздражении Шольца из-за ослабления помощи Украине

The Telegraph: Шольц раздражен ослаблением помощи ЕС Украине
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Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц раздражен малыми объемами помощи Украине от стран Европейского союза (ЕС). Об этом во вторник, 9 января, сообщила британская газета The Telegraph.

Шольц поручил европейским чиновникам составить список оружия, которое каждая из стран ЕС планирует передать Киеву. Этот шаг должен оказать давление на Францию, Италию и Испанию, чтобы они оказали большую поддержку Украине, в то время как поток западной военной помощи замедляется.

«Канцлер возмущен тем, что вклад других стран ЕС слишком мал», — говорится в материале.

При этом авторы материала отмечают, что Берлин, несмотря на свою раннюю позицию по конфликту на Украине, стал вторым по величине международным союзником Киева, дополняет «Газета.Ru».

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9 января немецкий журнал Focus сообщил, что Берлин вскоре может понести наибольшие потери в конфликте на Украине после самого Киева. Так, ФРГ среди прочего уже лишилась долгосрочных и надежных поставок недорогого газа из России, а также потеряла восточноевропейский рынок.

Ранее в тот день зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек Германии «майдан» из-за спонсирования Украины. Он подчеркнул, что налоговые субсидии для немцев прекратились, в то время как финансирование Киева только растет, что может привести к повторению украинского сценария в Германии. Медведев также выразил предположение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не продержится долго на своем посту в таком случае.

Полковник армии ФРГ Ральф Тиле 26 декабря рассказал, что материально-техническое состояние Вооруженных сил Германии ухудшилось за последние два года. По его мнению, в начале спецоперации России на Украине запасы бундесвера были небольшими, теперь же они «пустые».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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