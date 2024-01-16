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Минобороны РФ и Нигера активизируют совместные действия для стабилизации в регионе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерства обороны РФ и Республики Нигер согласились активизировать совместные действия по стабилизации ситуации в регионе. Об этом 16 января сообщили в российском ведомстве.

Стороны провели рабочую встречу заместителей министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина и генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова с министром национальной обороны Республики Нигер корпусным генералом Салифу Моди.

«Стороны отметили важность развития российско-нигерийских отношений в оборонной сфере и согласились активизировать совместные действия по стабилизации ситуации в регионе», — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Также в ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества двух стран и определены направления для перспективного взаимодействия.

«Была подчеркнута готовность Министерства обороны Российской Федерации к продолжению конструктивного диалога с нигерийскими партнерами в целях повышения боеготовности национальных Вооруженных сил Республики Нигер», — добавили в ведомстве.

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Ранее, 15 января, в Москву прибыл с визитом премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн, назначенный на пост мятежниками после военного переворота. Отмечалось, что он намерен обсудить вопросы расширения партнерства с РФ в области обороны, сельского хозяйства и энергетической сферы.

До этого, 19 декабря, Али Махаман Ламин Зейн заявил, что состоявшийся в начале декабря визит российской делегации во главе с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровом в Нигер важен для развития отношений между Ниамеем и Москвой.

4 декабря агентство Reuters со ссылкой на МИД Нигера сообщило, что страна разорвала военное партнерство с Евросоюзом (ЕС), аннулировав разрешение на размещение миссии объединения в Ниамее. Агентство напомнило, что гражданская миссия EUCAP в Нигере была запущена в 2012 году с целью «оказания помощи силам безопасности в борьбе с боевиками и другими угрозами».

26 июля 2023 года в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, придерживавшийся профранцузских взглядов. Новым главой государства себя провозгласил генерал армии Абдурахман Тчиани.

24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дальнейшее сотрудничество с Нигером невозможно, приняв решение отозвать послов и военных из этой страны. 2 января 2024 года Франция закрыла свое посольство в столице Нигера городе Ниамей «до дальнейшего уведомления». По данным французского МИДа, дипломатическое ведомство продолжит свою деятельность из Парижа.

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