Франция закрыла посольство в Нигере «до дальнейшего распоряжения»

Франция закрыла свое посольство в столице Нигера городе Ниамей «до дальнейшего уведомления», сообщил 2 января телеканал BFM.TV.

По данным французского МИДа, дипломатическое ведомство продолжит свою деятельность из Парижа.

«Действительно, в течение пяти месяцев наше посольство сталкивалось с серьезными препятствиями, делающими невозможным выполнение его задач: блокада вокруг посольства, ограничения на поездки для агентов и высылка всего дипломатического персонала, который должен был добраться до Нигера», — отметили в министерстве.

Решение о закрытии посольства было принято параллельно с выводом последних французских солдат, дислоцированных в Нигере в рамках борьбы с терроризмом и покинувших страну 22 декабря.

Ранее, 21 декабря, ряд СМИ сообщил, что Франция решила закрыть посольство в Нигере ввиду образовавшейся сложности работы после июльского мятежа. Уволенные сотрудники дипмиссии получили денежные компенсации.

26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума. На следующий день они объявили, что президент смещен. Новым главой государства себя провозгласил генерал армии Абдурахман Тчиани.

В начале сентября власти Нигера заявили о приостановке работы международных организаций. Под ограничения попадали, в частности, неправительственные объединения и агентства ООН — конкретный список не уточнялся.

24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дальнейшее сотрудничество с Нигером невозможно, приняв решение отозвать послов и военных из этой страны. На следующий день военное руководство Нигера также выступило против любого присутствия колониальных сил в стране.