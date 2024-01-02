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Франция закрыла посольство в Нигере «до дальнейшего распоряжения»
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Франция закрыла посольство в Нигере «до дальнейшего распоряжения»

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Фото: ТАСС/EPA/ISSIFOU DJIBO
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Франция закрыла свое посольство в столице Нигера городе Ниамей «до дальнейшего уведомления», сообщил 2 января телеканал BFM.TV.

По данным французского МИДа, дипломатическое ведомство продолжит свою деятельность из Парижа.

«Действительно, в течение пяти месяцев наше посольство сталкивалось с серьезными препятствиями, делающими невозможным выполнение его задач: блокада вокруг посольства, ограничения на поездки для агентов и высылка всего дипломатического персонала, который должен был добраться до Нигера», — отметили в министерстве.

Решение о закрытии посольства было принято параллельно с выводом последних французских солдат, дислоцированных в Нигере в рамках борьбы с терроризмом и покинувших страну 22 декабря.

Ранее, 21 декабря, ряд СМИ сообщил, что Франция решила закрыть посольство в Нигере ввиду образовавшейся сложности работы после июльского мятежа. Уволенные сотрудники дипмиссии получили денежные компенсации.

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26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума. На следующий день они объявили, что президент смещен. Новым главой государства себя провозгласил генерал армии Абдурахман Тчиани.

В начале сентября власти Нигера заявили о приостановке работы международных организаций. Под ограничения попадали, в частности, неправительственные объединения и агентства ООН — конкретный список не уточнялся.

24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дальнейшее сотрудничество с Нигером невозможно, приняв решение отозвать послов и военных из этой страны. На следующий день военное руководство Нигера также выступило против любого присутствия колониальных сил в стране.

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