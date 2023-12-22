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AFP сообщило о закрытии Францией посольства в Нигере

AFP: Франция закроет посольство в Нигере из-за невозможности нормально работать
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Фото: AFP
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Франция приняла решение закрыть посольство в Нигере ввиду образовавшейся сложности работы после июльского мятежа. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

Как указывается в материале, штатному функционированию дипведомства помешали продолжающиеся антифранцузские настроения среди граждан Нигера.

Кроме того, подчеркивается, что уволенные сотрудники посольства получили от властей Франции денежные компенсации.

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И чего теперь ждать от ЭКОВАС и США

26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума. На следующий день они объявили, что президент смещен. Новым главой государства себя провозгласил генерал армии Абдурахман Тчиани.

18 августа прошла встреча офицеров генеральных штабов Мали, Буркина-Фасо и Нигера, на которой обсуждался план по отражению агрессии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). После этого Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты на нигерской территории в знак солидарности.

Тогда же комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах сообщил об определении даты начала военного вторжения в Нигер, однако называть ее не стал. Он заверил, что вмешательство сил ЭКОВАС будет краткосрочным. По его словам, решение об операции не является приоритетным вариантом, однако неуступчивость мятежников не оставляет выбора.

Позднее, в начале сентября, власти Нигера заявили о приостановке работы международных организаций. Под ограничения попадали, в частности, неправительственные объединения и агентства ООН — конкретный список не уточнялся.

24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дальнейшее сотрудничество с Нигером невозможно, приняв решение отозвать послов и военных из этой страны. На следующий день военное руководство Нигера также выступило против любого присутствия колониальных сил в стране.

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