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Премьер Нигера высоко оценил визит делегации МО РФ в страну

Премьер Нигера рассказал о важности визита замглавы МО России
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Фото: commons.wikimedia.org/IMF Staff Photograph/Ryan Rayburn
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Состоявшийся в начале декабря визит российской делегации во главе с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровом в Нигер важен для развития отношений между Ниамеем и Москвой. Об этом 19 декабря заявил назначенный военными премьер-министр страны Али Махаман Ламин Зейн.

«Нигер очень давно сотрудничает с Российской Федерацией. Так что этот визит замминистра обороны является частью укрепления и углубления этого сотрудничества», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Как добавил Зейн, необходимость поддержки Нигера со стороны дружественных государств обусловлена сохраняющимися вызовами, связанными с терроризмом.

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26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума. На следующий день они объявили, что президент смещен. Новым главой государства себя провозгласил генерал армии Абдурахман Тчиани.

18 августа прошла встреча офицеров генеральных штабов Мали, Буркина-Фасо и Нигера, на которой обсуждался план по отражению агрессии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). После этого Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты на нигерской территории в знак солидарности.

Тогда же комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах сообщил об определении даты начала военного вторжения в Нигер, однако называть ее не стал. Он заверил, что вмешательство сил ЭКОВАС будет краткосрочным. По его словам, решение об операции не является приоритетным вариантом, однако неуступчивость мятежников не оставляет выбора.

Позднее, в начале сентября, власти Нигера заявили о приостановке работы международных организаций. Под ограничения попадали, в частности, неправительственные объединения и агентства ООН — конкретный список не уточнялся.

24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дальнейшее сотрудничество с Нигером невозможно, приняв решение отозвать послов и военных из этой страны. На следующий день военное руководство Нигера также выступило против любого присутствия колониальных сил в стране.

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