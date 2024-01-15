Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн прибыл в Москву

Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн, назначенный на пост мятежниками после военного переворота, 15 января прибыл с визитом в Москву.

Как сообщается, в ходе визита Зейн намерен обсудить вопросы расширения партнерства с РФ в области обороны, сельского хозяйства и энергетической сферы.

По данным издания Mondafrique, Зейн также посетит Иран, Сербию и Турцию.

19 декабря Али Махаман Ламин Зейн заявил, что состоявшийся в начале декабря визит российской делегации во главе с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровом в Нигер важен для развития отношений между Ниамеем и Москвой.

26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума. На следующий день они объявили, что президент смещен. Новым главой государства себя провозгласил генерал армии Абдурахман Тчиани.

18 августа прошла встреча офицеров генеральных штабов Мали, Буркина-Фасо и Нигера, на которой обсуждался план по отражению агрессии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). После этого Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты на нигерской территории в знак солидарности.

Тогда же комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах сообщил об определении даты начала военного вторжения в Нигер, однако называть ее не стал. Он заверил, что вмешательство сил ЭКОВАС будет краткосрочным. По его словам, решение об операции не является приоритетным вариантом, однако неуступчивость мятежников не оставляет выбора.

Позднее, в начале сентября, власти Нигера заявили о приостановке работы международных организаций. Под ограничения попадали, в частности, неправительственные объединения и агентства ООН — конкретный список не уточнялся.

24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дальнейшее сотрудничество с Нигером невозможно, приняв решение отозвать послов и военных из этой страны. На следующий день военное руководство Нигера также выступило против любого присутствия колониальных сил в стране.