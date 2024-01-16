Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Хмельницкой области

В Хмельницкой области Украины рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии местных властей произвели захват Свято-Покровского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в понедельник, 15 января, сообщила Хмельницкая епархия в Telegram-канале.

По ее информации, инцидент произошел утром 14 января перед богослужением в Свято-Покровском храме в селе Чепелевка.

«Местные сторонники ПЦУ, привлекая неизвестных мужчин спортивного телосложения, при участии депутата Хмельницкого районного совета Александра Черниевича и депутатов Красиловского городского совета, срезали ворота и замок к боковым дверям Свято-Покровского храма», — говорится в сообщении.

Помимо этого, уточняется, что в связи с совершенными сторонниками ПЦУ правонарушениями, настоятель религиозной общины Свято-Покровского прихода «обратился в национальную полицию [Украины] для защиты прав верующих, восстановления и обеспечения законности».

10 января уголовное дело возбудили после силового захвата Казанского храма канонической УПЦ в городе Ладыжине Винницкой области Украины после того, как в помещение храма вошли 40 неизвестных в камуфляжной форме и в агрессивной форме начали выражать недовольство проведением богослужений верующими УПЦ.

Ранее, 2 января, сообщалось, что в Черновицкой области на западе Украины сгорел дом настоятеля Вознесенского Банченского монастыря, митрополита канонической УПЦ Лонгина (в миру — Михаил Жар). Митрополит успел покинуть здание до распространения огня. До этого, в мае, Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила митрополита Лонгина в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре дело направили в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь.

20 ноября Союз православных журналистов поделился, что в Черкассах рейдеры в камуфляже из раскольнической ПЦУ штурмом захватили монастырь канонической УПЦ Рождества Богородицы. Отмечается, что в храме собралось до 150 человек в военной форме.

В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре того же года Служба безопасности Украины завела 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.