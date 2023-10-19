Кризис веры: почему на Украине приступили к запрету УПЦ

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, направленный на запрет Украинской православной церкви (УПЦ). Инициативу поддержали 267 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Подробности о том, как украинская власть нарушает Конституцию, осуществляет рейдерские захваты церквей и преследует священнослужителей, — в материале «Известий».

Что известно о законопроекте

Верховная рада Украины в четверг, 19 октября, в первом чтении приняла законопроект, направленный на запрет Украинской православной церкви. Инициативу поддержали 267 депутатов, хотя для положительного решения было достаточно 226 голосов. Согласно опубликованным из зала заседаний видео, результаты голосования парламентарии встретили овациями.

Из документа следует, что в Незалежной будут запрещены религиозные организации, которые «аффилированы с Россией». Напрямую УПЦ в документе не упоминается, но украинские власти своих целей не скрывают. «Мы дойдем до правильного финала. УПЦ будет терять возможности влиять на внутренний мир Украины, будет постепенно уезжать. А в Украине будет только ПЦУ», — говорил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Заседание Верховной рады Украины. 19 октября 2023 года Фото: соцсети

Владимир Зеленский внес документ на рассмотрение в Верховную раду в январе нынешнего года. Президент Украины тогда говорил, что никогда и никому не позволит «строить империю внутри украинской души». По его словам, инициатива призвана обеспечить «духовную независимость государства».

При этом на Украине звучало немало голосов против скандальной инициативы. Так, научно-экспертное управление украинского парламента обращало внимание на то, что законопроект противоречит Конституции страны, в том числе статье о светском характере государства. В свою очередь, Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявлял, что в текущей редакции инициатива препятствует свободе вероисповедания и может расколоть украинское общество.

Последствия поджога храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Тернопольской области. Март 2023 года Фото: УПЦ

В сентябре спикер Верховной рады Руслан Стефанчук называл документ важным, но признавал, что в его поддержку не хватает голосов. «Выносить его в зал и проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, бессмысленно юридически и безответственно политически», — говорил он. Позже фракции сообщили, что смогли собрать достаточное количество голосов.

В каком положении православная церковь на Украине

Украинская православная церковь после февраля 2022 года постаралась дистанцироваться от связей с Россией. В частности, УПЦ осудила специальную военную операцию и поддержала руководство Украины. Отдельные приходы УПЦ собирали деньги и совершали молебны за военнослужащих ВСУ.

Кроме того, УПЦ объявила о полной самостоятельности и независимости от РПЦ. Украинские иерархи исключили из устава организации положения, указывающие на связь с Московским патриархатом, осудили позицию патриарха Кирилла по поводу боевых действий. Осенью в УПЦ начали самостоятельно варить миро, которое раньше получали из Москвы. Кроме того, украинская церковь начала открывать собственные приходы за границей.

Сотрудники СБУ во время обыска у митрополита УПЦ Фото: соцсети

Поначалу такая тактика приносила свои плоды: примерно полгода после начала СВО украинская каноническая церковь функционировала относительно спокойно. Прошлой осенью, однако, украинские власти усилили давление. В частности, сотрудники СБУ провели около тысячи обысков в монастырях, храмах, административных зданиях и дома у церковных иерархов. В спецслужбе при этом не скрывали, что считают священников вражескими агентами. «Мы должны вычистить всю среду вражеских кротов в рясах», — говорил врио председателя СБУ Василий Малюк.

СБУ также возбудила более 60 уголовных производств. Священников обвиняют в госизмене, подрывной деятельности, «распространении среди прихожан тезисов пропагандистского характера». В августе нынешнего года к пяти годам лишения свободы был приговорен митрополит УПЦ Ионафан (Елецких). Согласно материалам следствия, осужденный распространял некие пропагандистские листовки, в которых призывал к изменению украинских границ. При этом адвокаты заявили, что силовики подбросили листовки во время обысков.

Кроме того, украинские власти ввели санкции в отношении 17 представителей духовенства, в их числе митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Середний), наместник Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко), митрополит Хустский Марк (Петровцев) и другие. 19 человек были лишены украинского гражданства, на следующем этапе их могут выслать из страны.

Фото: УПЦ Кадр видео штурма храма Рождества Христова в Ивано-Франковске. Март 2023 года

Участились также захваты храмов и монастырей. Известно, что только за прошлый год УПЦ лишилась 250 приходов. По итогам нынешнего года цифра, видимо, будет больше — за последние месяцы произошло несколько громких случаев рейдерства. Так, в конце весны в Ивано-Франковской области боевики взяли штурмом последний в регионе храм УПЦ. Для этого срезали болгаркой замки, а потом распылили в здании, где заперлись верующие, слезоточивый газ. Мэр Ивано-Франковска после произошедшего не скрывал своего удовлетворения. «Это для нас большое событие», — подчеркивал он.

Украинские власти также пытаются отнять у УПЦ Киево-Печерскую лавру. В марте был расторгнут договор аренды. Силовое давление начали оказывать украинские националисты, которые пытались провоцировать монахов и прихожан. Чиновники при этом говорили, что монахи могут остаться в обители, если перейдут в раскольничью ПЦУ. Наместника монастыря митрополита Павла отправили под домашний арест, в августе полиция взяла штурмом несколько корпусов.

Сотрудники полиции Украины у Киево-Печерской лавры в Киеве. 11 апреля 2023 года Фото: Global Look Press/SOPA Images

В МИД России не раз обращали внимание на происходящее. Так, в одном из заявлений говорилось, что гонения на каноническое православие могут вызвать на Украине крупнейший внутриконфессиональный конфликт. Обеспокоенность ситуацией выражали в управлении ООН по правам человека. В отчете организации подчеркивалось, что украинские госслужащие, блогеры и лидеры мнений используют «дискриминационную и подстрекающую риторику», открыто призывают к насилию против священнослужителей и сторонников УПЦ.

Что говорят эксперты

Политолог Александр Дудчак считает, что украинские депутаты в итоге введут полный запрет УПЦ.

— Мы видим, что официальный Киев настроен на утверждение антихристианских ценностей. Параллельно с запретом УПЦ обсуждается легализация однополых браков, легализация проституции и «медицинских» наркотиков, ожидаются другие подобные предложения. Понятно, что такая украинская власть никак не уживется с канонической православной церковью, — утверждает он.

Женщина во время богослужения в одном из храмов Киева Фото: Global Look Press/Diego Herculano

Политолог Михаил Павлив считает, что украинские власти и их американские кураторы реализуют долгосрочную цель по уничтожению православной церкви.