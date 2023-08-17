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Крайняя вера: в Киеве добивают главный православный монастырь Украины

Силовики взламывают корпуса, мирян не пускают в обитель
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eugen Kotenko
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В середине августа усилилось давление украинских властей на Киево-Печерскую лавру. Силовики начали взламывать корпуса и кельи, мирян перестали пускать в монастырь, монахов пока насильно не выдворяют, но если они выходят из обители, то обратно их уже не пускают. В опечатанных корпусах лавры хозяйничают раскольники из ПЦУ. Подробности — в материале «Известий».

Что происходит в лавре

В середине августа усилилось давление украинских властей на Киево-Печерскую лавру. 9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение с монастырем договора аренды. Важно понимать, что это только промежуточная инстанция, последнее слово будет за Верховным судом, которому только предстоит рассмотреть дело.

Тем не менее, силовики приступили к решительным действиям. В первую очередь они взяли штурмом несколько строений, проникли в том числе в 54-й, 57-й и 58-й корпуса, где жили паломники и часть братии. Для этого с помощью молотков и болгарки выломали замки, в помещениях приступили к проверке документов у тех, кто находился внутри.

опечатанная дверь
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eugen Kotenko

Несколько других корпусов полицейские опечатали. «Кроме как беспределом назвать происходящее трудно. Сотрудник правоохранительных органов запрещает людям, которые находятся в опечатанных помещениях, передавать продукты питания. Возможно, ему дали приказ никого не впускать и не выпускать. Но этот молодой человек говорит, что ему плевать на людей, давать им хлеб или не давать, он таким образом перевыполняет приказы», — говорит священник УПЦ Никита Комов.

Кроме того, в лавре введен особый пропускной режим. Мирян полностью перестали допускать на территорию монастыря. В связи с этим верующие вынуждены исповедоваться и причащаться через забор. Доступ на территорию запрещен в том числе студентам киевских духовных школ, которые жили в лавре, в кельях остались их личные вещи. Монахов пока насильно из обители не выдворяют, но если они выходят из монастыря, то обратно их уже не пускают.

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В лавре также стали хозяйничать раскольники из ПЦУ. Так, лженаместник лавры Авраамий Лотыш заселился в резиденцию предстоятеля канонической УПЦ митрополита Онуфрия. По территории лавры Авраамий ходит в сопровождении охраны, вооруженной автоматами. На одном из видео видно, как семинарист спрашивает у Авраамия, считает ли он свое поведение христианским, тот в ответ молчит.

Авраамий Лотыш открывает двери в резиденцию Митрополита Онуфрия в Лавре

Авраамий Лотыш открывает двери в резиденцию Митрополита Онуфрия в Лавре

Фото: соцсети

При этом ПЦУ при всем желании не сможет поддерживать нормальное функционирование лавры, в этой организации мало своих монахов. Поэтому у киевских чиновников рождаются альтернативные варианты использования помещений. Так, представитель украинского министерства культуры Максим Остапенко заявил, что в обители могут разместить украинских солдат. «Вместо паломников в гостиницах должны размещаться люди, которые проходят в лавре духовную реабилитацию, — военнослужащие, раненые, капелланы», — сказал он.

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С чем это связано

Украинские власти пытаются выселить каноническую УПЦ из Киево-Печерской лавры с весны нынешнего года. В марте был расторгнут договор об аренде. Силовое давление начали оказывать украинские националисты, которые не скрывали, что готовятся нападать на монахов, пытались провоцировать прихожан.

Чиновники при этом говорили, что монахи могут остаться в лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ. «Я думаю, что совместная работа специалистов и правоохранителей будет стимулировать такое их решение», — говорил министр культуры Украины Александр Ткаченко, добавляя, что у насельников монастыря «всегда есть выбор». В свою очередь, наместник лавры митрополит Павел сообщал, что патриарх Константинопольский Варфоломей звонил ему и предлагал вместе с братией перейти в ПЦУ. За долгие месяцы противостояния, однако, нашелся только один перебежчик, митрополита Павла суд в отместку отправил под домашний арест.

Киево-Печерская лавра
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eugen Kotenko

К концу весны накал страстей немного угас. С одной стороны, УПЦ обжаловала расторжение договора аренды. С другой стороны, украинские власти поняли, что насильственное выселение монахов грозит скандалом не только внутри Украины, но и на международной арене. В Киеве решили, что лучше создать видимость соблюдения законов и провести решение о выселении через судебные инстанции.

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Верующие пытаются отстоять обитель

Нынешний всплеск активности наблюдатели объясняют по-разному. В конце июля в Верховной раде собирались рассмотреть и принять законопроект о запрете УПЦ. Голосование, однако, не состоялось. По одной из версий, депутаты посчитали реальным всплеск протестной активности. По другой версии, повлияла международная обстановка — в защиту церкви выступили многие православные деятели и политики из разных стран, по инициативе России преследование УПЦ рассмотрел Совбез ООН. Киевский режим якобы почувствовал себя уязвленным и решил отыграться на лавре.

По другой версии, давление на обитель связано с тем, что в Киев 10 августа прибыл ближайший помощник Константинопольского патриарха Варфоломея митрополит Халкидонский Эммануил. В Киеве он приехал в лавру, где пообщался с «наместником» от ПЦУ Авраамием Лотышем. Кроме того, встретился с президентом Зеленским. Согласно официальному сообщению, в ходе беседы «было уделено внимание духовной независимости Украины».

Встреча митрополита Халкедонского Эммануила и Владимира Зеленского, 10 августа 2023 года

Встреча митрополита Халкедонского Эммануила и президента Украины Владимира Зеленского, 10 августа 2023 года

Фото: Официальный сайт президента Украины

При этом ранее неоднократно сообщалось, что Константинопольский патриархат добивается, чтобы монастырю присвоили статус ставропигии (независимого от местной епархиальной власти) и передали ему в исключительное пользование. «Над лаврой планируется установление иностранной юрисдикции, и украинские власти готовы этому содействовать. Этот вопрос уже рассматривался Священным синодом Вселенской [Константинопольской] церкви», — сообщал бывший депутат Верховной рады, православный меценат Вадим Новинский.

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Сможет ли лавра устоять

Политолог Михаил Павлив говорит, что киевские власти взяли однозначный курс на разгром монастыря и запрет канонической УПЦ.

— В моем понимании всё достаточно печально. Либо УПЦ в каком-то виде войдет в состав ПЦУ и подчинится Константинопольскому патриархату, либо будет уничтожена. Мы видим происходящее вокруг Киево-Печерской лавры, аналогичная судьба ждет Почаевскую и Святогорскую лавры, а также многие церкви и храмы. Параллельно продолжается уголовное преследование священников, недавно к пяти годам лишения свободы приговорили митрополита УПЦ Ионафана. Киевский режим не пойдет ни на какие компромиссы, будет последовательно добивать каноническую церковь, — отмечает собеседник.

Киево-Печерская лавра
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eugen Kotenko

Политолог Александр Дудчак также считает, что при действующем киевском режиме беззаконие остановить не удастся.

— Я не вижу вариантов, при которых каноническая УПЦ сохранит Киево-Печерскую лавру. Режим Зеленского взял однозначный курс на разгром монастыря. Сейчас заблокировали вход для мирян, дальше приступят к выселению монахов, всё это оформят очередными решениями судов. Взывать к совести и здравому смыслу бессмысленно, — подчеркивает он.

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