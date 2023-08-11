Опечатное слово: в Киеве начался силовой захват лавры

В Киеве усилилось противостояние между верующими Украинской православной церкви и местными властями — 11 августа в Киево-Печерскую лавру вновь пришли силовики. Они заблокировали вход в монастырь, а комиссия министерства культуры опечатала несколько корпусов. Накануне — 10 августа — суд узаконил выселение монахов из обители. В УПЦ действия силовиков и чиновников назвали самоуправством — решение суда еще не вступило в законную силу. А РПЦ призвала мировое сообщество «обратить внимание на целенаправленную политику украинских властей, направленную на уничтожение Украинской православной церкви».

Ночевать — на улице

Территорию Киево-Печерской лавры в пятницу, 11 августа, оцепили силовики, заблокировав вход для верующих. Но волнения вокруг духовного центра украинского православия начались еще накануне вечером, когда киевский суд удовлетворил иск юридического собственника лавры – Национального историко-культурного заповедника — «об устранении препятствий в пользовании имуществом».

Таким образом, суд фактически узаконил выселение монахов с места их постоянного проживания, указал адвокат обители Никита Чекман.

Уже с вечера 10 августа в лавру не могли войти паломники, которые проживают в монастырской гостинице и имеют специальные пропуски для входа на территорию. Люди столпились возле шлагбаума, который охраняла полиция.

— А предупредить нельзя было? У меня там остался ребенок. На каком основании вы меня не пускаете? — допытывалась одна из паломниц.

Но на все вопросы стражи порядка ссылались на некое распоряжение и рекомендовали обращаться в заповедник. Постояльцам гостиницы предлагали переночевать в одном из храмов.

Одна пожилая женщина попыталась предъявить полицейскому пропуск.

— Пустите ее, она схимонахиня. Ей что, тоже на улице ночевать? — вступились за женщину верующие.

Но силовик заявил, что вход в монастырь разрешен только «по зеленым карточкам». Верующие хотели ночевать в палатках у входа в лавру, но полиция им не разрешила. В итоге ночевали в неперекрытой части Лавры, в одном из храмов — на матрасах, которые привезли волонтеры.

Утром в пятницу у въезда в лавру скопилось около десятка полицейских машин, у каждого корпуса и храма дежурили силовики. Но священников, монахов и работников монастыря все же пустили внутрь. Параллельно с этим в лавру пришли представители комиссии минкульта по приемке имущества монастыря и принялись опечатывать корпуса. Несколько зданий были уже по «традиции» опечатаны вместе с людьми внутри.

Посторонние лица

Директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Максим Остапенко на брифинге заявил, что доступ в Нижнюю лавру перекрыт из-за пребывания на ее территории неких «неустановленных лиц».

— Много объектов, которые были переданы монастырю, начали использоваться не по назначению, там начали появляться другие юридические лица. И пока эти люди не освободят гостиничные, торговые и другие помещения, которые они незаконно занимают, мы будем не допускать посторонних лиц на территорию Нижней лавры, — попытался оправдаться Остапенко, выразив надежду, что «это неудобство не продлится очень долго».

На вопрос, что будет с расположенными на территории лавры духовной академией и семинарией, он ответил, что их судьбой займется государство в лице минкульта и минобразования. Накануне в своем Тelegram-канале чиновник пошутил, что верующих, не желающих добровольно покидать лавру, возможно, пришло время разгонять водометами. Но такие средства пока не применили.

В УПЦ действия власти и полиции назвали самоуправством. Решение суда о прекращении пользования имуществом монастыря еще не вступило в законную силу, обратили внимание там. А значит для опечатывания корпусов и захвата территории нет законных оснований.

Адвокат обители Никита Чекман назвал решение суда одним из самых позорных в истории современной Украины. По его мнению, суд принял его под давлением властей. Это решение лавра будет обжаловать, заявил адвокат.

Решение украинских властей закрыть Нижнюю лавру для верующих — очередной вопиющий акт антицерковной политики Киева, заявили в РПЦ. Решение суда о выселении монахов из лавры «преследует и более масштабные цели — полного уничтожения канонической Украинской православной церкви» , отметил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его мнению, это событие спровоцирует новый виток противостояния между украинскими властями и верующими.

Также в РПЦ обратили внимание на то, что решение суда о выселении монахов совпало по времени с встречей Владимира Зеленского с константинопольским митрополитом Эммануилом. Она состоялась 10 августа в Киеве. На ней речь шла, в частности, «о духовной независимости страны», говорится в официальном Тelegram-канале президента Украины.

Своим присутствием в Киеве константинопольский патриархат выражает поддержку беззаконным действиям чиновников, полагает Владимир Легойда.

Еще один суд

9 августа другой киевский суд отказал лавре во встречном иске к заповеднику о признании незаконным односторонний разрыв договора о пользовании монастырем. Это решение в самой обители назвали предсказуемым. В этот же день суд в Виннице приговорил к пяти годам лишения свободы и конфискации имущества митрополита Тульчинского Ионафана.

В его защиту выступил патриарх Кирилл. Он опубликовал заявление, в котором призвал мировое сообщество «обратить внимание на целенаправленную политику украинских властей, направленную на уничтожение Украинской православной церкви, на продолжение безнаказанных преследований ее иерархов и клириков, монашествующих и мирян».

11 августа винницкая прокуратура заявила, что подаст апелляцию на судебное решение по митрополиту Ионафану. Прокуроров не устроило, что вместо шести лет иерарху дали пять.

— Насилие над верующими Украины, которое безразлично тем, кто сейчас считает себя полновластными хозяевами, не будет забыто, и рано или поздно за него придется понести ответственность перед судом истории, — отметил Владимир Легойда.

Он добавил, что все верующие молятся с теми, кто ныне становятся жертвами беспрецедентных гонений.

Происходящее в Киеве — это очередной виток демонстративной расправы украинского режима над Украинской православной церковью и ее беззащитными прихожанами , полагает почетный адвокат Адвокатской палаты Московской области, член Общественного совета при Минкультуры РФ Игорь Бушманов.

— В этом решении нет даже намека на истинное правосудие и законность. Поэтому комментировать подобные безнравственные, аморальные и внезаконные решения, пусть и обличенные в судебные акты, в правовом поле абсолютно невозможно, — сказал «Известиям» адвокат.