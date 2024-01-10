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СМИ сообщили о возбуждении дела после захвата храма УПЦ на Украине

«Страна.ua»: дело возбуждено после захвата храма УПЦ в Винницкой области
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Фото: соцсети
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Уголовное дело возбудили после силового захвата Казанского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине Винницкой области Украины. Об этом в среду, 10 января, пишет «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В помещение Казанского храма вошли 40 неизвестных в камуфляжной форме. Они в агрессивной форме начали выражать недовольство проведением богослужений верующими УПЦ, после чего начался конфликт», — поделился собеседник издания.

Во время потасовки священнослужитель получил травмы, но от госпитализации отказался. Правонарушителям грозит «штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы сроком до двух лет, либо арест до трех месяцев», добавил источник.

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Ранее, 2 января, сообщалось, что в Черновицкой области на западе Украины сгорел дом настоятеля Вознесенского Банченского монастыря, митрополита канонической УПЦ Лонгина (в миру — Михаила Жара). Митрополит успел покинуть здание до распространения огня. До этого, в мае, Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила митрополита Лонгина в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре дело направили в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь.

20 ноября Союз православных журналистов поделился, что в Черкассах рейдеры в камуфляже из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) штурмом захватили монастырь канонической УПЦ Рождества Богородицы. Отмечается, что в храме собралось до 150 человек в военной форме.

В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре того же года Служба безопасности Украины завела 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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