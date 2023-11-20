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В Черкассах сторонники ПЦУ захватили монастырь канонической УПЦ

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Фото: соцсети
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В Черкассах рейдеры в камуфляже из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) штурмом захватили монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Рождества Богородицы. Об этом сообщил 20 ноября Союз православных журналистов в Telegram-канале.

«Рейдеры сейчас находятся в монастыре и выбрасывают на улицу монастырское имущество. Представители нацкорпуса разбили окна в трапезной монастыря и проникли внутрь, изнутри выбили входные двери. Начали ходить по монашеским кельям, выбивая двери. По словам наместника монастыря архиепископа Иоанна, ему угрожали, требуя деньги и какое-то «золото». Проживавшие в обители монахини выброшены на улицу, за ворота», — сказано в сообщении.

В храме собралось до 150 человек в военной форме. По информации Союза, избитых людей увезли на машинах скорой помощи, состояние одного из них оценивается как тяжелое. В больницу попали четыре человека. В их числе священник монастыря иерей Сергей Пащенко, которому рейдеры сломали нижнюю челюсть.

При этом, как сообщается, входы в городскую больницу заблокированы представителями националистической партии «Нацкорпус» (запрещена в РФ). Они не пускают в помещение даже врачей.

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В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре того же года Служба безопасности Украины завела 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

Притеснения канонической Украинской православной церкви продолжаются. Так, 9 ноября, в Черновицкой области Украины силовики окружили Свято-Вознесенский Банченский монастырь. Они проводили обыск обители. Отмечалось, что люди, которые проживают на территории храма, напуганы.

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