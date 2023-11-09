Силовики окружили Банченский монастырь в Черновицкой области Украины

Силовики окружили Свято-Вознесенский Банченский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области. Об этом 9 ноября сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов.

Как отмечается, силовики проводят обыск монастыря.

«Митрополит Лонгин говорит, что дети, которые живут в обители, напуганы. В монастыре ждут адвокатов», — сказано в сообщении.

На кадрах, которые появились в распоряжении «Известий», видно, что прихожане вышли на защиту обители.

По данным украинских СМИ, в храмах на территории области якобы могли «молиться за российское высокое духовенство», «оправдывать российскую военную агрессию против Украины» и «разжигать межрелигиозную рознь».

В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против Украинской православной церкви (УПЦ). Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре того же года Служба безопасности Украины завела 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

Притеснения канонической Украинской православной церкви продолжаются. Так, 6 октября в Ровенской области Украины Корецкий женский монастырь, который подчиняется патриарху Московскому, заблокировали люди в камуфляже. В монастырь никого не впускали, у всех прихожан проверяли документы.