Неизвестные сожгли дом настоятеля канонической УПЦ Лонгина

В Черновицкой области на западе Украины сгорел дом настоятеля Вознесенского Банченского монастыря, митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина (в миру — Михаила Жара). Об этом сообщается в Telegram-канале украинских общественников «Миряне».

«Сегодня в четыре утра был совершен поджог дома митрополита Лонгина. Дом и имущество пожаром уничтожено полностью. Слава Богу, сам владыка не пострадал», — говорится в сообщении.

Митрополит успел покинуть здание до распространения огня.

В мае 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила митрополита Лонгина в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре дело направили в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь.

В декабре Верховный суд Украины утвердил решение апелляционного суда от 2 октября о том, чтобы каноническая УПЦ передала Свято-Николаевский кафедральный собор в Кременце Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику. В октябре апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Тернопольской области от 15 июня, согласно которому УПЦ обязана вернуть собор с кельями XVI–XVII веков площадью 1756 кв. м государству.

В этом же месяце в городе Надворная в Ивано-Франковской области ликвидировали последнюю общину УПЦ. Об этом 23 декабря сообщил Союз православных журналистов.

Часть прихожан УПЦ перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ), другие прихожане отказались от перехода.

В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре того же года Служба безопасности Украины завела 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.