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Суд Украины обязал УПЦ отдать Свято-Николаевский собор заповеднику

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Фото: wikimapia.org
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Верховный суд Украины подтвердил решение апелляционного суда от 2 октября о том, чтобы каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) передала Свято-Николаевский кафедральный собор в Кременце Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщило министерство культуры и информационной политики Украины в Telegram-канале.

По данным ведомства, в октябре апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Тернопольской области от 15 июня, согласно которому УПЦ обязана вернуть собор с кельями XVI–XVII веков площадью 1756 кв. м государству.

«12 февраля 2023 года истек срок действия договора о безвозмездном пользовании религиозной общиной УПЦ помещением Николаевского собора и других объектов, являющихся государственной собственностью», — добавляет министерство.

Кроме того, в публикации отметили, что заповедник напоминал неоднократно об истечении срока действия этого договора. Религиозная община в свою очередь обращалась в министерство культуры и информационной политики Украины для продления действия документа, но получила отказ.

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Ранее, 20 ноября, суд на Украине подтвердил решение о передаче Крестовоздвиженской церкви канонической УПЦ, расположенной в Каменце-Подольском, в собственность национального заповедника «Каменец».

Тогда же 20 ноября сообщили, что в Черкассах рейдеры в камуфляже из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) штурмом захватили монастырь канонической УПЦ Рождества Богородицы. Отмечается, что в храме собралось до 150 человек в военной форме.

В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре того же года Служба безопасности Украины завела 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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