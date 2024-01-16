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Осадочек создался: в РФ хотят запретить поставки пива из недружественных стран

В Госдуме не разделяют желание зарубежного бизнеса зарабатывать в нашей стране и одновременно вводить санкции
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Импортную пивную продукцию предлагают запретить к ввозу в Россию. В Госдуме просят кабмин включить ее в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, поставляемых из недружественных стран. Лидерами по экспорту пива в РФ в 2023 году стала Германия, которая активно предоставляет оружие Украине, а также Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию. Эксперты считают, что алкогольный рынок в нашей стране всё еще остается одним из самых привлекательных для иностранного бизнеса, поэтому он не хочет отказываться от прибыли.

По двойным стандартам

Импортное пиво и пивные напитки предлагают включить в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных стран: США, государств Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии. Такое обращение председателю кабмина Михаилу Мишустину направил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (есть у «Известий»). Свои действия он объясняет тем, что лидерами экспорта в РФ в 2023 году стала Германия, которая активно поставляет оружие на Украину, а также Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.

— Пиво — это практически такой же важный экспортный товар для Германии, как яблоки для Польши. Но ввоз яблок мы ограничили, а вот пива пока нет. При этом именно недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, налоговые отчисления от которых идут в том числе на поддержку ВСУ, — пояснил «Известиям» депутат.

производство пива
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В 2022–2023 годах на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию, писали СМИ. При этом в прошлом году, по сравнению с 2022-м, объем поставок из ФРГ вырос на 32%, до $96 млн, а доля страны в общем объеме импорта в РФ увеличилась на 4,7%. На втором месте оказалась Литва, на которую в 2023 году пришлось чуть более 15% всех поставок — на $36,5 млн. Ее экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос в 1,9 раза. Третье место заняла Латвия. Она нарастила поставки почти в четыре раза — до $34,4 млн. Кроме того, вдвое вырос экспорт из Польши — до $5,3 млн.

— Получается, что эти страны резко критикуют РФ, поддерживают экономические санкции, но и зарабатывают на нас. Убежден, что дополнение списка запрещенных для ввоза продуктов пивом пойдет нам только на пользу. Во-первых, импортная продукция в этой сфере занимает лишь порядка 6% рынка, во-вторых, так мы поддержим отечественных производителей, в-третьих, дадим возможность попасть на наши полки производителям из дружественных стран, — отметил депутат.

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В связи с этим в письме депутат просит рассмотреть возможность дополнения перечня пивной продукцией.

«Это станет не только ощутимым для недружественных стран контрсанкционным действием, но и формой поддержи отечественных производителей пива, которые уже неоднократно призывали повысить ввозные пошлины на иностранную пивную продукцию, ввиду того что нынешние ставки позволяют иностранным производителям демпинговать на российском рынке», — говорится в документе.

производство пива
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Справка «Известий»

Перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, ввоз которых в РФ из недружественных стран запрещен, был введен постановлением правительства во исполнение Указа президента РФ от 6 августа 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ». Документ появился в ответ на санкции зарубежных стран в отношении России после вхождения в состав страны Крыма и ежегодно продлевался. В сентябре прошлого года Владимир Путин пролонгировал его действие до конца 2024 года. В этом перечне сегодня — сыры, говядина, свинина, мясо птицы, рыба, молоко и плодоовощная продукция.

Инициативу Алексея Диденко поддерживают в других комитетах Госдумы.

— Такой запрет на ввоз пивной продукции из недружественных стран уже давно нужно было ввести. Из-за этих роста поставок наши производители разоряются и только терпят убытки, хотя они вполне могли заместить импортную продукцию, — заявил «Известиям» первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.

По его словам, никакого ущерба для бюджета страны от появления такого ограничения не будет, так как государство зарабатывает лишь на пошлинах, а вот для иностранного бизнеса эта мера окажется чувствительной.

— Думаю, что нужно одновременно запросить данные о возможностях роста производства отечественного пива и параллельно проводить импортозамещение, начиная, конечно, с недружественных стран, — пояснил первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов.

производство пива
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

При этом он отметил, что отечественные предприятия отрасли сегодня как раз восстанавливают свои позиции на российском рынке.

Источник в аппарате правительства сообщил, что обращение Алексея Диденко поступило в кабмин.

«Известия» обратились в Минпромторг, Минсельхоз и Минфин с просьбой прокомментировать перспективы поддержки инициативы. В последнем ведомстве отметили, что введение таких ограничений не прорабатывается, а письмо в министерство не поступало.

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Устойчивая тенденция

В Ассоциации производителей пива, солода и напитков сообщили, что сегмент импортного пива занимает незначительную долю на российском рынке.

«По данным NielsenIQ за три квартала 2023 года, его доля в структуре продаж составила 4%, столько же, сколько и за три квартала 2022 года. Вместе с тем мы полагаем, что усилия регулятора должны быть направлены на стимулирование локальных производителей к увеличению объемов производства именно российского пива и формирование предпочтений нашего потребителя к локальным сортам. Это процесс постепенный, требующий взвешенного подхода», — пояснили в пресс-службе.

«Известия» направили запросы в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и компаниям — поставщикам импортного пива в России с предложением дать свою оценку депутатской инициативе.

пиво
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Алкогольный рынок в России остается одним из самых привлекательных для иностранного бизнеса. Мы видим, что поставки пива за последний год выросли в разы и очевидно, что продолжат расти и в нынешнем. При этом лидерами стали страны, которые открыто противостоят России, поддерживают санкции и способствуют финансированием военному конфликту. Таким образом, налицо политика двойных стандартов и внутренних противоречий европейского бизнеса, — заявила экономист, завкафедрой маркетинга университета «Синергия» Евгения Жукова.

По ее словам, такая тенденция, когда торговать с РФ выгодно в ущерб политическим интересам, рано или поздно будет отмечаться и в других отраслях.

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— Именно поэтому будет правильным запретить таким странам ввоз их алкогольной продукции в нашу страну, чтобы их власти задумались о необходимости отмены санкций в отношении России. Нельзя позволить им зарабатывать у нас деньги и одновременно вводить в отношении нашей страны экономические ограничения, — отметила эксперт.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов допускает, что предложение могут поддержать в кабмине, так как речь идет о той категории товара, которая в достаточном объеме производится в России. По его словам, никаких негативных последствий по сокращению пивного ассортимента не усматривается, поскольку российские производители в нем не уступают иностранным.

Эксперт считает, что эту меру можно распространить и на другую продукцию, которая в достаточном количестве производится в стране.

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