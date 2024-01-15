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Шольца освистали на гандбольном матче сборной Германии

Bild: Олафа Шольца освистали на гандбольном матче сборной Германии
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Maximilian Koch
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Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на матче чемпионата Европы по гандболу между Германией и Северной Македонией, который прошел в воскресенье, 14 января в Берлине. Об этом написала Bild.

«Когда диктор стадиона приветствовал почетных гостей, в том числе канцлера Шольца, зрители в зале отреагировали громким свистком, который длился около 10 секунд», — указала газета.

Встреча завершилась счетом 34:25 в пользу сборной ФРГ.

Крайние фермеры: из-за чего немецкие аграрии начали недельный протест
Перерастут ли акции в Германии в масштабные антиправительственные митинги

8 января фермеры Германии начали забастовки на фоне сокращения субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

9 января в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовало около 1,3 тыс. человек.

Позже, 10 января, президент Союза фермеров Германии (DBV) Руквид обвинил правительство страны в том, что оно находится в «берлинском пузыре» далеко от реальных проблем населения. Он предупредил, что забастовки фермеров будут продолжены, однако правительство может прекратить их в любой момент, отменив все меры жесткой бюджетной экономии.

Канцлер Шольц в своем обращении на сайте правительства ФРГ 13 января выступил за достижение компромисса между федеральным правительством и фермерами, их совместную работу над дальнейшими планами.

15 января корреспондент немецкой газеты Berliner Zeitung Франц Бекки сообщил, что протестующие обеспокоены не только отменой субсидий, многие из них призывают к новым выборам, так как хотят «лучшего правительства». Кроме того, участники митинга принесли на акцию протеста манекены с прикрепленными фотографиями Шольца и других членов кабинета министров Германии.

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