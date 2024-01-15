Главным достижением встречи по Украине в Давосе стало совместное фото с большим числом участников, чем на прошлых мероприятиях, однако прогресса по мирному соглашению не произошло. Об этом 15 января написал глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой.

«Для западных советников по нацбезопасности, присутствующих вчера на встрече по Украине в Давосе, главное достижение было простым — более крупная и разнообразная семейная фотография, чем в прошлый раз», — написал он.

Так, в материале говорится, что в этот раз встреча собрала больше участников, чем аналогичное мероприятие на Мальте в октябре. Как отмечается, в ней приняли участие и были особенно активны в ходе обсуждений ЮАР и Бразилия, которые сохраняют хорошие отношения с РФ. При этом Китай отказался присоединиться.

Фой отмечает, что «никакого прогресса по реальному мирному соглашению не произошло», и добавляет, что «без России это тоже было бы невозможно, а Россию не пригласили». Кроме того, на встрече не было принято ни одного совместного заявления и ни один иностранный чиновник не присутствовал на пресс-конференции делегации Украины после завершения переговоров.

Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе проходит с 15 по 19 января 2024 года. На него приехали представители разных государств. Встреча по украинской «формуле мира» проводится за день до мероприятия в качестве попытки «собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран», считает депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

Накануне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира», заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Также в тот день швейцарские СМИ сообщали, что встреча в Давосе по украинской «формуле мира» будет последней. Позже министр иностранных дел Швейцарии Кассис заявил, что четвертое обсуждение «может стать последним на этом уровне». Ранее подобные дискуссии проходили в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 января назвал странным обсуждение «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского без участия России. Он подчеркнул, что происходят труднообъяснимые процессы: некоторые страны собираются и обсуждают «некую эфемерную мирную формулу без участия России».

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения, подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Помимо этого, министр назвал очковтирательством все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте. До этого, 23 сентября, Лавров сообщил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.