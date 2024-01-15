СМИ сообщили о решении Науру разорвать дипотношения с Тайванем

Власти островного государства Науру в Тихом океане заявили о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и признании политики «одного Китая», сообщило 15 января британское издание The Independent со ссылкой на заявление правительства.

«Республика Науру больше не будет признавать Китайскую Республику (Тайвань) как отдельную страну, а скорее как неотъемлемую часть территории Китая и с этого дня разорвет «дипломатические отношения» с Тайванем и больше не будет развивать никаких официальных отношений или официальные обмены с Тайванем», — сказано в сообщении.

Науру — вторая страна, которая разорвала связи с самоуправляемым островом. Весной 2023 года об аналогичных мерах заявлял Гондурас.

13 января на Тайване прошли выборы. На них одержал победу Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, выступающий за независимость острова от Китая и сближение с США.

Делегация бывших высокопоставленных чиновников США сообщила, что прибудет в Тайбэй. В понедельник, 15 января, она встретится с рядом ведущих политических деятелей и передаст Тайваню поздравления с проведением успешных выборов и выразит поддержку дальнейшего процветания и роста.

В свою очередь посольство КНР в Вашингтоне выступило против посещения делегацией конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом. Посол Лю Пэнъюй указал, что США должны перестать подавать неверные сигналы сепаратистским силам о независимости острова. Он призвал Вашингтон к соблюдению политики «одного Китая», которую ранее уже подтвердил американский президент Джо Байден.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.