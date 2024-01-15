Реклама
Прямой эфир
Общество
Рейс из Санкт-Петербурга в Дубай задержали более чем на 30 часов
Мир
Маск выразил доверие кандидату в президенты США Рамасвами
Происшествия
В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет ТРК «Точка-У» над Курской областью
Армия
Военные ВС РФ уничтожили БМП противника из ПТРК «Корнет» с дистанции 7,8 тыс. м
Мир
В Британии задержали шесть желавших сорвать открытие Лондонской биржи человек
Мир
Эсминец США сбил выпущенную с территории Йемена ракету над Красным морем
Мир
Журналист Ковалик заявил об ослаблении влияния США над НАТО и Европой
Армия
«Известия» побывали в добровольческих соединениях Артемовска и Соледара
Мир
Генерал НАТО предсказал три сценария развития конфликта на Украине
Политика
Пушков заявил о ложном восприятии украинского кризиса на Западе
Мир
Политологи Колташов и Кошкин назвали «формулу мира» Зеленского фарсом
Происшествия
Горняк пропал из-за прорыва грунтовых вод на шахте «Заполярная» в Воркуте
Мир
В бундестаге заявили о поиске Зеленским новых источников помощи для Украины
Общество
Один рабочий погиб при частичном затоплении шахты «Заполярная» в Воркуте
Мир
В Турции заявили о готовности Анкары выдержать давление по санкциям против РФ
Сюжет:

СМИ сообщили о решении Науру разорвать дипотношения с Тайванем

The Independent: власти Науру заявили о разрыве дипотношений с Тайванем
0
Фото: AP Photo/Jason Oxenham
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти островного государства Науру в Тихом океане заявили о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и признании политики «одного Китая», сообщило 15 января британское издание The Independent со ссылкой на заявление правительства.

«Республика Науру больше не будет признавать Китайскую Республику (Тайвань) как отдельную страну, а скорее как неотъемлемую часть территории Китая и с этого дня разорвет «дипломатические отношения» с Тайванем и больше не будет развивать никаких официальных отношений или официальные обмены с Тайванем», — сказано в сообщении.

Науру — вторая страна, которая разорвала связи с самоуправляемым островом. Весной 2023 года об аналогичных мерах заявлял Гондурас.

Тайвань разумного: что будет после выборов на острове
Кого поддерживают Пекин и Вашингтон и при каких условиях может начаться вооруженный конфликт

13 января на Тайване прошли выборы. На них одержал победу Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, выступающий за независимость острова от Китая и сближение с США.

Делегация бывших высокопоставленных чиновников США сообщила, что прибудет в Тайбэй. В понедельник, 15 января, она встретится с рядом ведущих политических деятелей и передаст Тайваню поздравления с проведением успешных выборов и выразит поддержку дальнейшего процветания и роста.

В свою очередь посольство КНР в Вашингтоне выступило против посещения делегацией конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом. Посол Лю Пэнъюй указал, что США должны перестать подавать неверные сигналы сепаратистским силам о независимости острова. Он призвал Вашингтон к соблюдению политики «одного Китая», которую ранее уже подтвердил американский президент Джо Байден.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024