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В США заявили о планах отправить делегацию после выборов на Тайване

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Фото: Global Look Press/ White House
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Белый дом отправит «неофициальную делегацию» США на Тайвань после проведения выборов на острове. Об этом в четверг, 11 января сообщает газета The Hill.

«Высокопоставленный представитель администрации подтвердил этот план в среду, не вдаваясь в подробности, но заявил, что такая личная встреча является «наиболее эффективным способом» привлечь новое тайваньское правительство и донести до него политику США в регионе», — говорится в публикации.

При этом посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Китай «решительно выступает против того, чтобы США имели какие-либо официальные контакты с тайваньским регионом». Они призвали администрацию американского президента Джо Байдена прекратить посылать неправильные сигналы сепаратистским силам «независимости Тайваня» и воздерживаться от вмешательства в выборы в тайваньском регионе в любой форме.

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Ранее, 31 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он также отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

22 декабря начальник объединенного штаба центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли во время видео-конференц-связи с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном сообщил, что США должны соблюдать осторожность в словах и поступках и уважать суверенитет Китая. Генерал напомнил, что вопрос принадлежности Тайваня является сугубо внутренним делом Китая, что исключает какое-либо вмешательство извне.

20 декабря Си Цзиньпин в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

При этом Си Цзиньпин, как отметил телеканал NBC News, обеспокоен относительно кандидатов в президенты Тайваня, которые баллотируются на эту должность в январе 2024 года. В ответ на это Байден призвал китайского лидера уважать избирательные процессы Тайваня.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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