Делегация бывших чиновников США прибудет на Тайвань 14 января

Делегация бывших высокопоставленных чиновников США прибудет в Тайбэй в воскресенье, 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе Американского института на Тайване.

«Бывший помощник президента США по национальной безопасности [в администрации Джорджа Буша – младшего] Стивен Хэдли и бывший заместитель госсекретаря США [в администрации Барака Обамы] Джеймс Стайнберг прибудут в Тайбэй 14 января. Их будет сопровождать председатель Американского института на Тайване Лора Розенбергер», — говорится в материале.

Отмечается, что 15 января делегация встретится с рядом ведущих политических деятелей и передаст Тайваню поздравления от американского народа с проведением успешных выборов, а также выразит поддержку дальнейшего процветания и роста.

Ранее, 13 января, на острове Тайвань состоялись выборы. По итогам регистрации выдвинулись три политика: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Позже Лай Циндэ одержал победу на выборах главы администрации региона.

14 января посольство КНР в Вашингтоне выступило против посещения делегацией конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом. Посол Лю Пэнъюй указал, что США должны перестать подавать неверные сигналы сепаратистским силам о независимости острова. Он призвал Вашингтон к соблюдению политики «одного Китая», которую ранее уже подтвердил американский президент Джо Байден.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.