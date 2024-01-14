Реклама
Прямой эфир
Спорт
Российский теннисист Шевченко не смог пройти во второй круг Australian Open
Мир
Опрос выявил недовольство работой канцлера Шольца у более 70% немцев
Мир
Трамп-младший назвал способ завершить конфликт на Украине
Общество
Умер поэт и публицист Лев Рубинштейн
Мир
WP сообщила новые подробности о пропавших у Сомали моряках ВМС США
Спорт
Российский боксер Бетербиев победил британца Смита и защитил три титула
Недвижимость
Названы города с высоким риском роста стоимости аренды жилья
Происшествия
В Приморье Охотнадзор начал поиски нападающего на собак медведя-шатуна
Мир
Береговая охрана Японии заявила о запуске КНДР баллистической ракеты
Общество
В Кургане охранник ТЦ помог пенсионерке сберечь деньги от мошенников
Мир
США остались недовольны утечкой из Британии данных об ударе по Йемену
Происшествия
ВСУ обстреляли здание районной администрации в Горловке
Общество
Молодого рысенка спасли в Петропавловске-Камчатском
Происшествия
Девочка попала в больницу после катания на тюбинге под Красноярском
Мир
КНР выразила протест Японии из-за поздравлений с победой на Тайване Лай Циндэ

Делегация бывших чиновников США прибудет на Тайвань 14 января

0
Фото: Global Look Press/Lev Radin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация бывших высокопоставленных чиновников США прибудет в Тайбэй в воскресенье, 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе Американского института на Тайване.

«Бывший помощник президента США по национальной безопасности [в администрации Джорджа Буша – младшего] Стивен Хэдли и бывший заместитель госсекретаря США [в администрации Барака Обамы] Джеймс Стайнберг прибудут в Тайбэй 14 января. Их будет сопровождать председатель Американского института на Тайване Лора Розенбергер», — говорится в материале.

Отмечается, что 15 января делегация встретится с рядом ведущих политических деятелей и передаст Тайваню поздравления от американского народа с проведением успешных выборов, а также выразит поддержку дальнейшего процветания и роста.

Тайвань разумного: что будет после выборов на острове
Кого поддерживают Пекин и Вашингтон и при каких условиях может начаться вооруженный конфликт

Ранее, 13 января, на острове Тайвань состоялись выборы. По итогам регистрации выдвинулись три политика: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Позже Лай Циндэ одержал победу на выборах главы администрации региона.

14 января посольство КНР в Вашингтоне выступило против посещения делегацией конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом. Посол Лю Пэнъюй указал, что США должны перестать подавать неверные сигналы сепаратистским силам о независимости острова. Он призвал Вашингтон к соблюдению политики «одного Китая», которую ранее уже подтвердил американский президент Джо Байден.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024