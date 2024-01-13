Реклама
Прямой эфир
Армия
Ударная группа авиации ВКС разгромила опорпункт ВСУ на краснолиманском направлении
Политика
Наблюдателей из недружественных стран не пригласят на выборы президента РФ
Армия
Подразделение Букова захватило опорпункт ВСУ и удерживало до прихода основных сил
Мир
СМИ сообщили о новой атаке США и Британии на Йемен
Мир
Певица Саша Круглова с ансамблем песни и пляски выступила в зоне СВО
Мир
Трамп-младший обвинил Зеленского в смерти журналиста Гонсало Лиры
Наука и техника
NASA представило новый сверхзвуковой самолет X-59
Мир
Трамп сравнил удары Байдена по Йемену с «позорным» уходом из Афганистана
Общество
Российские военные в ЛНР посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах
Мир
В Харькове демонтировали барельеф Пушкина на станции метро
Мир
Тайвань сообщил о приближении к острову самолетов и кораблей Китая
Армия
Минобороны РФ сообщило о затишье на краснолиманском направлении
Армия
Группировка войск «Юг» поразила живую силу и технику 1-й президентской бригады ВСУ
Общество
Найденные в мусоре сценарии сериала «Друзья» были проданы на аукционе за £22 тыс.
Мир
Небензя назвал удары США и их союзников по Йемену вооруженной агрессией

Тайвань сообщил о приближении к острову самолетов и кораблей Китая

0
Фото: Global Look Press/Wang Zixiao
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В день начала выборов главы администрации Тайваня возле острова появились восемь самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом в субботу, 13 января, сообщили в оборонном ведомстве острова.

Как указывается в заявлении, армия Тайваня контролировала их передвижения.

Выборы на Тайване начались ранее в субботу. По итогам регистрации выдвинулись три политика: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.

Первый считает, что Тайвань фактически является независимым государством, который должен добиваться юридической самостоятельности через мировое признание. Кандидат Хоу Юи выступает за нормализацию отношений и развитие связей с Пекином. Однако он заявил, что при его избрании вопрос о воссоединении с материковым Китаем подниматься не будет. Третий кандидат — Кэ Вэньчжэ — поддерживает возобновление диалога с КНР и считает, что материк и остров — «часть одной семьи».

Тайвань разумного: что будет после выборов на острове
Кого поддерживают Пекин и Вашингтон и при каких условиях может начаться вооруженный конфликт

11 января официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Пекин требует от Вашингтона не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать никаких сигналов выступающим за независимость острова. Заявление последовало после того, как США объявили, что отправят «неофициальную делегацию» на остров после проведения там выборов.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

Также в декабре председатель КНР в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024