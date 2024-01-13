Тайвань сообщил о приближении к острову самолетов и кораблей Китая

В день начала выборов главы администрации Тайваня возле острова появились восемь самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом в субботу, 13 января, сообщили в оборонном ведомстве острова.

Как указывается в заявлении, армия Тайваня контролировала их передвижения.

Выборы на Тайване начались ранее в субботу. По итогам регистрации выдвинулись три политика: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.

Первый считает, что Тайвань фактически является независимым государством, который должен добиваться юридической самостоятельности через мировое признание. Кандидат Хоу Юи выступает за нормализацию отношений и развитие связей с Пекином. Однако он заявил, что при его избрании вопрос о воссоединении с материковым Китаем подниматься не будет. Третий кандидат — Кэ Вэньчжэ — поддерживает возобновление диалога с КНР и считает, что материк и остров — «часть одной семьи».

11 января официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Пекин требует от Вашингтона не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать никаких сигналов выступающим за независимость острова. Заявление последовало после того, как США объявили, что отправят «неофициальную делегацию» на остров после проведения там выборов.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

Также в декабре председатель КНР в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.