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Китай потребовал от США не вмешиваться в выборы на Тайване

МИД КНР: Пекин требует от Вашингтона соблюдать принцип одного Китая
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Фото: AP Photo/Ng Han Guan
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Китай требует от США не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать никаких сигналов «выступающим за независимость острова сепаратистским силам». Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в четверг, 11 января.

«Мы всегда решительно выступали против любых форм официальных обменов между Соединенными Штатами и Тайванем. Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты должным образом соблюдали принцип одного Китая <…> и тщательно и правильно решали вопросы, связанные с Тайванем», — передает заявление Мао портал TeleTrader.com.

Как отмечается, заявление последовало после того, как Вашингтон объявил, что отправит «неофициальную делегацию» на Тайвань после проведения там выборов.

Жители острова выберут президента и членов парламента 13 января.

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Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на намерение Белого дома об отправке делегации на Тайвань заявило, что Китай «решительно выступает против того, чтобы США имели какие-либо официальные контакты с Тайваньским регионом». Они призвали администрацию американского президента Джо Байдена прекратить посылать неправильные сигналы «сепаратистским силам независимости Тайваня» и воздерживаться от вмешательства в выборы в Тайваньском регионе в любой форме.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

Также в декабре глава КНР в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой. При этом Си Цзиньпин, как отмечал тогда телеканал NBC News, обеспокоен относительно кандидатов в президенты Тайваня, которые баллотируются на эту должность в январе 2024 года. В ответ на это Байден призвал китайского лидера уважать избирательные процессы Тайваня.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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