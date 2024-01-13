Кандидат от правящей партии Тайваня заявил о победе на выборах

Кандидат от правящей на острове Тайвань Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ одержал победу на выборах главы администрации региона. Об этом 13 января сообщает тайваньский телеканал TVBS.

«Кандидаты в президенты и вице-президенты от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ и Сяо Мэйцинь после подсчета голосов лидировали, преодолев 5,4 млн голосов», — пишут журналисты.

Таким образом, Лай Циндэ стал 16-м главой администрации Тайваня, а Сяо Мэйцинь его заместителем. На момент сообщения, согласно данным ЦИК, Лай Циндэ лидировал с 40,1% голосов при подсчете бюллетеней с 17 673 участков из 17 795.

«Я хочу поблагодарить народ Тайваня за написание новой главы нашей демократии. Мы показали миру, как ценим демократию», — сказал глава администрации в ходе своей пресс-конференции.

Как передает телеканал, Лай пообещал «противостоять угрозам и запугиванию со стороны Пекина». Он сообщил, что намерен сохранить статус-кво в Тайваньском проливе и стремиться к диалогу вместо конфронтации. Избранный глава подчеркнул, что после вступления в должность сотрудничество с материковым Китаем будет осуществляться на основе «взаимности и достоинства».

Немногим ранее соперники Лай Циндэ признали свое поражение. Кэ Веньчже, глава центристской Тайваньской народной партии, выразил благодарность своей команде и сторонникам. Кандидат призвал избирателей не грустить и не сдаваться из-за неудач.

«Я не сдамся, поэтому надеюсь, что вы тоже не сдадитесь. Я верю, что вы сможете это сделать», — поделился Кэ.

Кандидат от главной оппозиционной партии острова Гоминьдан Хоу Юи отметил, что разочарован результатами выборов, и считает, что сделал недостаточно, за что извинился перед сторонниками.

«Я всех разочаровал, я здесь, чтобы выразить свои глубокие сожаления. Простите меня», — выступил со сцены оппозиционер.

Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня работали в субботу с 08:00 по местному времени (03:00 мск) до 16:00 (11:00 мск). После этого начался ручной подсчет бюллетеней. Согласно информации издания, явка на голосовании составила 69,8%. Второй тур голосования не предусмотрен.

Помимо выборов нового главы администрации острова, тайваньские избиратели также определили 113 новых членов парламента.

Также сообщается, что инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.

Ранее, 11 января, МИД Китая на фоне заявлений Вашингтона об отправке «неофициальной делегации» на Тайвань после выборов потребовал от США не вмешиваться в процессы на Тайване. Китайские дипломаты рекомендовали США не посылать никаких сигналов «выступающим за независимость острова сепаратистским силам».

До этого, 31 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он также отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.