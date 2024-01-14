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Посольство КНР выступило против посещения членами конгресса США Тайваня

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Фото: Бизнес Online/ТАСС
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Китай выступил против посещения делегацией конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом. Об этом в воскресенье, 14 января, заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Так он прокомментировал корреспонденту ТАСС намерение спикера палаты представителей законодательного органа Майка Джонсона направить в мае делегацию на Тайвань.

«Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Китай решительно выступает против того, чтобы США поддерживали какие-либо официальные контакты с Тайванем. США должны соблюдать положения трех совместных американо-китайских коммюнике», — заявил дипломат.

Он добавил, что Соединенные Штаты должны прекратить официальные контакты с Тайванем, перестать подавать неверные сигналы сепаратистским силам о независимости Тайваня и воздерживаться от вмешательства в выборы на Тайване в любой форме.

Также он призвал США к соблюдению политики «одного Китая», которую ранее уже подтвердил американский президент Джо Байден.

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Ранее, 13 января, на острове Тайвань состоялись выборы. По итогам регистрации выдвинулись три политика: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Позже Лай Циндэ одержал победу на выборах главы администрации региона.

11 января официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Пекин требует от Вашингтона не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать никаких сигналов выступающим за независимость острова. Заявление последовало после того, как США объявили, что отправят «неофициальную делегацию» на остров после проведения там выборов.

Также в декабре председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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