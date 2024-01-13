Спикер палаты представителей США заявил о возможном визите делегации на Тайвань

Делегация конгрессменов может посетить инаугурацию главы администрации Тайваня Лая Циндэ в мае. Об этом 13 января заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон в своем X (бывшем Twitter).

«Чтобы подчеркнуть неизменную приверженность конгресса вопросам безопасности и демократии, я попрошу председателей соответствующих комитетов палаты представителей возглавить делегацию в Тайбэй после инаугурации Лая Циндэ в мае», — заявил Джонсон.

Он отметил, что США будут стремиться развивать партнерство с новоизбранным главой администрации Лаем Циндэ так же, как и с его предшественницей Цай Инвэнь.

Ранее в этот день на острове Тайвань состоялись выборы. По итогам регистрации выдвинулись три политика: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Позже Лай Циндэ одержал победу на выборах главы администрации региона.

11 января официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Пекин требует от Вашингтона не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать никаких сигналов выступающим за независимость острова. Заявление последовало после того, как США объявили, что отправят «неофициальную делегацию» на остров после проведения там выборов.

Также в декабре председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.