Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Брянской области
При пожаре в частном жилом доме в Брянской области погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в понедельник, 15 января.
Инцидент произошел 14 января в городе Унеча. В тушении были задействованы два пожарных ручных ствола, работало звено газодымозащитной службы. Ночью открытое горение ликвидировали на площади 30 кв. м.
«К сожалению, обнаружены погибшими двое мужчин 1961 и 1958 года рождения и женщина 1957 года рождения», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее, 13 января, трое жителей поселка Хар-Булук Целинного района Республики Калмыкии погибли в результате пожара в частном доме. Для тушения были задействованы две автоцистерны, два ствола «Б», 15 человек личного состава МЧС Калмыкии. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются.