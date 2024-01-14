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В Калмыкии три человека погибли при пожаре в частном доме

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Фото: t.me/mchs_08kalmykiya
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Трое жителей поселка Хар-Булук Целинного района Республики Калмыкия погибли в результате пожара в частном доме. Об этом 13 января сообщает региональное управление МЧС России.

«По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение жилого дома на площади 60 кв. м. Для тушения пожара было сформировано два звена газодымозащитной службы. Задействованы две автоцистерны, два ствола «Б», 15 человек личного состава МЧС Калмыкии», ― сказано в заявлении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются, отметили в ведомстве.

Ранее, 10 января, стало известно, что в Иркутской области мужчина погиб в результате пожара в частном доме. Причиной возгорания могло стать использование самодельного обогревателя.

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