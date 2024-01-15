Влияние США над НАТО и Европой постепенно будет ослабевать, и в результате страна окажется в изоляции, а военный альянс вообще уйдет в прошлое. Такое предположение высказал в беседе с «Известиями» 15 января американский журналист, общественно-политический активист, юрист в области прав человека и трудовых прав Дэниел (Дэн) Ковалик.

По мнению журналиста, сейчас США сосредоточены на Ближнем Востоке и буквально вовлечены в разрастающийся там конфликт. При этом американский народ устал спонсировать миллиардами долларов на Украину. Он предположил, что Соединенные Штаты просто не смогут одновременно вести многофронтовые войны и продолжать финансировать киевский режим.

«НАТО, скорее всего, уйдет в прошлое, потому что на данный момент НАТО — это действительно организация США, и она не приносит пользы Европе. Поэтому я думаю, что вы увидите серьезную перестройку в мире, в результате которой США окажутся в изоляции», — заявил Ковалик.

Кроме того, журналист выразил уверенность, что швейцарцы, которые пользуются определенным доверием, когда речь идет о международных переговорах, могут быть неким свидетельством того, что происходит оттаивание отношений между Западом и Россией. Так он прокомментировал заявление главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса, который отметил, что Россия должна принимать участие в обсуждении мирного урегулирования украинского конфликта.

«Влияние США ослабевает. Европа пойдет своим путем, она очень пострадала от этого конфликта на Украине, и я думаю, что они найдут способ идти независимым путем», — сказал Ковалик.

Ранее, 14 января, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ходе пресс-конференции по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что наступивший 2024 год будет иметь критически важное значение для Европы, особенно в контексте выборов в США, так как они потребуют проанализировать обстановку в зависимости от результатов.

10 января газета The New York Times писала, что между европейскими странами растет разобщенность, вызванная попытками восполнить ослабевающую поддержку Украины со стороны США. В статье отмечалось, что европейские лидеры сталкиваются с перспективой раскола в вопросах финансирования.

Ранее, 9 января, газета The Telegraph написала, что президент России Владимир Путин может завершить существование военного блока западных стран в его нынешнем виде. Авторы статьи выразили мнение, что европейским странам НАТО нужно срочно восстановить промышленные мощности и начать процесс перевооружения.

До этого, 6 января, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что для скорейшего установления мира и прекращения украинского конфликта Североатлантический альянс должен прекратить свое существование. Он отметил, что НАТО использовало конфликт на Украине с целью обрушения экономик европейских стран и дестабилизации ситуации на границах с Россией.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.