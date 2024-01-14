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Глава МИД Франции назвал 2024 год критически важным для Европы
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Глава МИД Франции назвал 2024 год критически важным для Европы

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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Наступивший 2024 год будет иметь критически важное значение для Европы, особенно в контексте выборов в США. Об этом 14 января заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ходе пресс-конференции по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок, трансляция которой велась на телеканале TF1.

«Для меня главным в ходе нашей первой встречи было отметить тот факт, что франко-германский тандем важен как никогда, 2024 год станет ключевым для всего континента. Я, в частности, говорю об этом в контексте выборов в США, которые потребуют проанализировать обстановку в зависимости от результатов», — сказал глава МИД Франции.

Сежурне также выразил Бербок надежду на осуществление совместных зарубежных поездок «в ближайшие месяцы и годы». Он также сообщил, что обсудил с коллегой конфликт на Украине и подтвердил, что ФРГ и Франция «полностью согласны, что нужно поддерживать украинцев так долго, как это потребуется».

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10 января газета The New York Times писала, что между европейскими странами растет разобщенность, вызванная попытками восполнить ослабевающую поддержку Украины со стороны США. В статье отмечалось, что европейские лидеры сталкиваются с перспективой раскола в вопросах финансирования.

Позднее, 14 января, бывший военнослужащий французской армии заявил, что экономика стран Европы угасает. Он отметил, что Европа погрузилась в глубочайший кризис по вине некомпетентного руководства.

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