Наступивший 2024 год будет иметь критически важное значение для Европы, особенно в контексте выборов в США. Об этом 14 января заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ходе пресс-конференции по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок, трансляция которой велась на телеканале TF1.

«Для меня главным в ходе нашей первой встречи было отметить тот факт, что франко-германский тандем важен как никогда, 2024 год станет ключевым для всего континента. Я, в частности, говорю об этом в контексте выборов в США, которые потребуют проанализировать обстановку в зависимости от результатов», — сказал глава МИД Франции.

Сежурне также выразил Бербок надежду на осуществление совместных зарубежных поездок «в ближайшие месяцы и годы». Он также сообщил, что обсудил с коллегой конфликт на Украине и подтвердил, что ФРГ и Франция «полностью согласны, что нужно поддерживать украинцев так долго, как это потребуется».

10 января газета The New York Times писала, что между европейскими странами растет разобщенность, вызванная попытками восполнить ослабевающую поддержку Украины со стороны США. В статье отмечалось, что европейские лидеры сталкиваются с перспективой раскола в вопросах финансирования.

Позднее, 14 января, бывший военнослужащий французской армии заявил, что экономика стран Европы угасает. Он отметил, что Европа погрузилась в глубочайший кризис по вине некомпетентного руководства.