Президент России Владимир Путин может завершить существование военного блока западных стран в его нынешнем виде. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Авторы статьи выразили мнение, что европейским странам НАТО нужно срочно восстановить промышленные мощности и начать процесс перевооружения.

«Если они не сделают этого, Путин сможет <…> положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен», — сказано в публикации от 9 января.

Отмечается также, что Россия набирает обороты в развитии оборонно-промышленного комплекса для удовлетворения потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ, а вот поддержка Киева со стороны Запада скоро может закончиться. Сейчас Украина выпускает вдвое меньше артиллерийских боеприпасов и ракет, чем Россия, добавили там.

«Запад вскоре может вручить Путину ключи от Европы», — подчеркнули авторы материала.

Ранее, 6 января, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что для скорейшего установления мира и прекращения украинского конфликта Североатлантический альянс должен прекратить свое существование. Он отметил, что НАТО использовало конфликт на Украине с целью обрушения экономик европейских стран и дестабилизации ситуации на границах с Россией.

До этого, 19 декабря, Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Соединенные Штаты «специально втащили нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывают на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил Путин.

Ранее, 17 декабря, Путин назвал полной чушью мнение, что РФ может напасть на НАТО. Заявление американского лидера Джо Байдена об этом он назвал фигурой речи. По словам Путина, вся организация Североатлантического альянса является задним двором США.

Заявление об уверенности атаки России на страны НАТО после победы в спецоперации Байден сделал 6 декабря во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву.

Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет, что Вашингтон продолжает демонизировать Россию, преследуя свои внутриполитические цели.