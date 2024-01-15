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На Украине сообщили о разработке договоров безопасности с США и союзниками

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Фото: Global Look Press/IMAGO/M10s
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Украина разрабатывает договоры безопасности с США и рядом других стран. Об этом 14 января заявил в эфире телеканала «Рада» советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Владислав Власюк.

Речь идет о документе, похожем на тот, который Украина подписала 12 января с Великобританией. По словам Власюка, в настоящее время планируется разработка договоров с США, Германией, Францией, Италией, Канадой и Польшей.

«Идея идентична для всех стран — предоставление гарантий безопасности для Украины. Это постепенное интеграционное вступление в систему координат НАТО через эти договоры безопасности», — подчеркнул советник.

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12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве заявил, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Отмечалось, что из общей стоимости пакета — £2,5 млрд ($3,19 млрд) — около $255 млн будет направлено на закупку и производство военных дронов.

Сообщалось, что в ходе визита британского премьера страны подписали «историческое» военное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно формализует продолжение сотрудничества государств в сферах кибербезопасности, обмена разведданными, медицинской и военной подготовки и оборонно-промышленного сотрудничества, отмечается в тексте.

На это полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в запасе Роман Свитан заявил, что соглашение Украины и Великобритании о гарантиях безопасности не отвечает интересам Киева. По его мнению, положения документа могут подразумевать под собой заморозку конфликта и потерю Украиной своих территорий, и только после этого договор с Великобританией будет приведен в действие.

В то же время газета «Украинская правда» отметила, что в ходе переговоров по поводу договора о безопасности между Зеленским и Сунаком возникли противоречия по поводу формулировок. Как указано в публикации, Зеленский в ходе переговоров использовал слово «гарантии» и формулировку «гарантии безопасности». Сунак же называл это «заверениями в безопасности», причем неоднократно указал на важность именно такой формулировки.

При этом текст итогового соглашения между Зеленским и Сунаком не содержит ни первой, ни второй формулировки. В обнародованном документе речь идет о «сотрудничестве в сфере безопасности», а также о «помощи в сфере безопасности».

До этого, 31 декабря, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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