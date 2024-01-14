Призывы к немедленным переговорам с РФ, которые звучали во время встречи по украинской «формуле мира» в Давосе 14 января, неприемлемы для Киева. Об этом на пресс-конференции заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, трансляция велась на сайте мероприятия.

Он подчеркнул, что среди участников не может быть единого мнения, однако важно, что представители всех стран, обсуждавших ситуацию до этого, ранее сходились в «главных принципах».

«Конечно, у нас есть разные мысли о том, как можно это сделать. Кто-то думает, что необходимо сразу же сидеть за столом переговоров, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — заявил Ермак.

По его словам, ранее проводились переговоры в минском и нормандском форматах, однако они оказались безрезультатны. Сейчас, как отметил глава офиса Зеленского, Киев не согласен на заморозку конфликта с РФ и надеется на помощь западных союзников.

Пресс-конференция прошла за день до начала Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе, который продлится до 19 января. В ходе мероприятия глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна принимать участие в обсуждении мирного урегулирования украинского конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, заявила, что, предлагая переговоры по Украине, Запад не заставит Россию отказаться от принципов. Она напомнила: чтобы найти выход из тупика, в который Вашингтон загнал некоторые страны Евросоюза, необходимо «перестать поставлять оружие Украине, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления».

Также 14 января Мария Захарова в беседе с «Известиями» назвала предложения украинского президента Владимира Зеленского о мире инсценировкой. Она указала на то, что никакой «формулы мира» не существует, а смысл проводимых под предлогом о ней мероприятий — завлечь как можно больше стран, чтобы создать видимость антироссийской консолидации.

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation написала, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить украинского президента Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Также отмечалось, что американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США.

До этого, 20 декабря, обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.